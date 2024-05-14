Ολυμπιακός: «Κόπηκε» ο Ράιτ από τα playoffs

Ο Μόουζες Ράιτ είναι ο παίκτης που τελικά «θυσιάστηκε» και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Ολυμπιακό στα playoffs της Stoiximan Basket League, που αρχίζουν την Τετάρτη (με τον αγώνα στο ΣΕΦ απέναντι στην ΑΕΚ).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τη δύσκολη απόφαση να «κόψει» τον Αμερικανό σέντερ από το εγχώριο ρόστερ δίνοντας τη θέση του στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έτσι ο 25χρονος άσος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά φέτος στο Final 4 της Ευρωλίγκας και στη συνέχεια θα είναι ανενεργός για το πρωτάθλημα, όπως επίσης οι Λουκ Σίκμα και Ίγκνας Μπραζντέικις που ήταν ούτως ή άλλως εκτός επτάδας. Υπενθυμίζεται πως πέρσι είχε «κοπεί» ο Αϊζέια Κάνααν σε μια αντίστοιχη συνθήκη.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» θα πορευτούν στα playoffs με τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Αϊζέια Κάνααν, Σακίλ ΜακΚίσικ, Φίλιπ Πετρούσεφ, Άλεκ Πίτερς, Μουστάφα Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποχρεούται να «κόβει» έναν παίκτη πριν από κάθε αγώνα αφού έξι παίκτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ματς.

Ο Μόουζες Ράιτ είχε φέτος 11,9 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 0,9 τάπες σε 20,8 λεπτά κατά μέσο όρο στην Stoiximan Basket League. Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός άσος ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στις δύο τελευταίες νίκες επί του Παναθηναϊκού, στον τελικό Κυπέλλου και στην Ευρωλίγκα.

