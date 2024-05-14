Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του αγωγού υδροδότησης του οικισμού της Κινέτας, καθώς δημοσιεύθηκε από την ΕΥΔΑΠ η δημοπράτηση του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται με 6,4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής μέσα από το Πρόγραμμα «Αττική 2021 - 2027».

«Είμαι χαρούμενος, γιατί σήμερα δημοπρατήθηκε ένα από τα πιο ζωτικά έργα για όλη την περιφέρεια και μάλιστα ενάμιση μήνα νωρίτερα από ότι αρχικά είχαμε δεσμευτεί. Στις 15 Μαρτίου, είχαμε πει ότι το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, προκειμένου να δρομολογήσουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δώσουμε μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ακαταλληλότητας του νερού που αντιμετώπιζαν περισσότεροι από 21.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Κινέτας. Και αυτό κάνουμε σήμερα πράξη. Με μεθοδικότητα και με στρατηγικό σχεδιασμό. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις γειτονιές της Αττικής, δεν θα σταματήσουμε ούτε λεπτό να εργαζόμαστε προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι, δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα που ταλαιπωρεί για χρόνια τους πολίτες», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Η άψογη συνεργασία μας με την ΕΥΔΑΠ, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο βήμα για την κατασκευή του αγωγού και είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες για να τρέξει το νερό στην Κινέτα. Παράλληλα, δεσμευόμαστε και για την άμεση έναρξη των διαδικασιών που αφορούν στη μελέτη για το εσωτερικό δίκτυο της περιοχής, έργο που θα χρηματοδοτηθεί, επίσης, από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου στο τέλος της θητείας μας το πρόβλημα υδροδότησης της Κινέτας να έχει επιλυθεί οριστικά. Η πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για όλους τους πολίτες και σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση».

Με αφορμή την έγκριση της δημοπράτησης του έργου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, επισήμανε: «Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου ύψιστης σημασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής των Μεγάρων, μέσα από την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής της ανάπτυξης, διευρύνει διαρκώς την περιοχή κάλυψης της με στόχο να παρέχει το κορυφαίας ποιότητας νερό και τις υπηρεσίες της σε ολοένα και περισσότερους πολίτες».

Μετά την απόφαση της περιφέρειας, η δημοπράτηση ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 15 χλμ. και νέας κεντρικής δεξαμενής χωρητικότητας 3.000 m3 θα περατωθεί τέλος Ιουνίου 2024, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος 2027.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει ενταχθεί στη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόκειται για την κύρια εργολαβία η οποία αφορά στα σημαντικά έργα υποδομής που θα διασφαλίσουν την παροχή ποιοτικού νερού, επιλύοντας ένα διαχρονικό και υψίστης σημασίας πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΕΥΔΑΠ θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική υδροδότηση των κατοίκων και των τουριστών της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.