Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σήμερα στην τρίτη και τελική ψηφοφορία επί του συνόλου το νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων που έχει προκαλέσει πολιτική κρίση στη χώρα του Νοτίου Καυκάσου.

Στο νομοσχέδιο αυτό μπορεί να ασκήσει βέτο η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, αλλά το κοινοβούλιο μπορεί να το παρακάμψει διεξάγοντας μια επιπρόσθετη ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

Μετά την ψήφιση του νόμου, οι βουλευτές φυγαδεύτηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια ειδικής συνοδείας προκειμένου να αποφύγουν το οργισμένο πλήθος που βρίσκεται απέξω.

#Georgia's ruling Georgian Dream party has passed the controversial Russian-style "foreign agents" law. Protesters outside the parliament in #Tbilisi are chanting “resign”



After adopting the law, MPs had to sneak out of the building with the help of a special escort. Vote for… pic.twitter.com/G33a5HPtj1 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 14, 2024

Κατά την ψηφοφορία, οι βουλευτές υποστήριξαν τις προτάσεις που υπέβαλε το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο με 84 ψήφους υπέρ και 30 κατά, μετά από εβδομάδες συζητήσεων και αρκετούς καυγάδες στην αίθουσα της συνέλευσης. Πλήθος κόσμους συγκεντρώθηκε έξω από το κτήριο του κοινοβουλίου με γκράφιτι, σφυρίχτρες, βουβουζέλες, ακόμη και χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια σε μια προσπάθεια να ακουστεί από τους νομοθέτες την ώρα τηγς συζήτησης.

Οι Βρυξέλλες έδωσαν στη Γεωργία καθεστώς υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ τον Δεκέμβριο, παρά τις προειδοποιήσεις ότι υποχωρούσε σε βασικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν είχε εφαρμόσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή — οι οποίες περιελάμβαναν την αντιμετώπιση της πολιτικής πόλωσης. Η ΕΕ έχει πει ότι το νομοσχέδιο είναι «ασύμβατο με τις ευρωπαϊκές αξίες» και θα μπορούσε να εμποδίσει την προσπάθεια της χώρας του Νοτίου Καυκάσου να γίνει μέλος του μπλοκ.

