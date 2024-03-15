Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: «Δεδομένη η δεύτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές»

«Η δεύτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι δεδομένη» υποστήριξε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα είναι δεύτερος» ανέφερε τονίζοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται σε πανικό υπό το φως των δημοσκοπήσεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι «να πάρουμε ένα ποσοστό εφαλτήριο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εκτιμώ ότι θα είναι ένα ποσοστό αισθητά καλύτερο από αυτό που είχαμε στις εκλογές. Να έχει δηλαδή το 2 μπροστά» υπογράμμισε η κυρία Τζάκρη.

Σχετικά με τις εταιρείες του κ. Κασσελάκη υποστήριξε ότι «ασχολούμαστε με ένα μη υφιστάμενο προβλήματα που αναπαράγει εσκεμμένα ο μηχανισμός προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη για να μας απομακρύνει από τα υπαρκτά προβλήματα, από την ακρίβεια και την συγκάλυψη των ευθυνών τους στην τραγωδία των Τεμπών».

Όσον αφορά την σχετική τροπολογία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο του 2016 η κυρία Τζάκρη ανέφερε ότι τη διάταξη σχετικά με τις offshore εταιρείες δεν τις είχε ψηφίσει τότε η ΝΔ και πως δεν είναι λάθος αλλά ελλιπής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.