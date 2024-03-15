Τα όσα είπε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία.

Εκτός των άλλων, ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε αιχμές για το «πόθεν έσχες» της ΝΔ, τονίζοντας την ανάγκη να διερευνηθεί το πως πληρώνονται οι συνεργάτες του πρωθυπουργού και πως ξεπληρώνει η ΝΔ τα χρέη της που είναι « μισό δισεκατομμύριο » και, όπως είπε, «αυξάνεται». «Έπρεπε να είναι ηλεκτρονικές οι συναλλαγές και οι δωρεές δημόσιες», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικα η ανακοίνωση της ΝΔ

«Σε μια ακόμη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κ. Κασσελάκης, σε πλήρη σύγχυση, είπε σήμερα τα πάντα και τα αντίθετά τους.

Εμφανίστηκε σαν αντίγραφο του κ. Τσίπρα σε εκδοχή influencer.

Δήλωσε εμπιστοσύνη στον καταδικασμένο 13-0 Νίκο Παππά και τον καθ’ έξιν υβριστή Παύλο Πολάκη, που υπόσχεται - κόντρα σε κάθε έννοια κράτους δικαίου - πως η “δεύτερη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς”.

Απέδειξε ότι άλλα λέει τη μία και άλλα την άλλη για τη παραβίαση του νόμου που οι ίδιοι ψήφισαν, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες του στις Η.Π.Α. και το δάνειο που έδωσε προς τα κομματικά Μέσα Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Επανέλαβε ακοστολόγητες υποσχέσεις αντιγράφοντας το “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” του προκατόχου του, που κατέληξε σε καταιγίδα φόρων, περικοπή συντάξεων και στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης.

Του ευχόμαστε στον ελεύθερο χρόνο που θα έχει στη θητεία του, αντί να διαβάζει τα βιογραφικά των υποψηφίων του, να αναζητήσει τις απαντήσεις που οφείλει».

Πηγή: skai.gr

