Την πρόθεση της να μην συμμετέχει στις επερχόμενες ευρωεκλογές - εάν το θέμα με τα e mail στους απόδημους δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως – ανακοίνωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

«Καταθέτω σήμερα στην ΑΠΔΠΧ, όπως μου ζητήθηκε, στοιχεία που αφορούν στο γνωστό θέμα της αποστολής newsletter από το γραφείο μου. Στην πολιτική μου πορεία υπήρξα πάντοτε ένας "στρατιώτης" της μεγάλης παράταξης της ΝΔ και την υπηρέτησα από όποια θέση μου ζητήθηκε. Ως Ευρωβουλευτής, επί 5 χρόνια έδωσα πολλές μάχες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για όλη αυτή την πορεία προφανώς αξιολογούμαι και κρίνομαι.

Πιστή στις αρχές, στις αξίες και στην αγάπη μου για την Ελλάδα, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την απόφασή μου να μην συμμετάσχω ως υποψήφια Ευρωβουλευτής στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου εάν το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως.

Αυτό, γιατί η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν τον θεσμό της επιστολικής ψήφου, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας.

Ο λόγος τώρα είναι αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση και είμαι βέβαιη πως θα καταλήξουν ταχύτατα στην ανάδειξη της αλήθειας και των πραγματικών διαστάσεων του συγκεκριμένου θέματος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά πως θα συνεργαστώ μαζί τους σε ό,τι μου ζητηθεί».

Πηγή: skai.gr

