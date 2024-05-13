Mετά το τέλος του… επεισοδιακού μεγάλου τελικού της Eurovision και την νίκη του Ελβετού Nemo, η Ιρλανδία – ή καλύτερα το Bambie Thug - ξεσπάθωσε κατά της EBU, εξαπολύοντας βολές κατά του Ισραήλ.

«Λοιπόν τώρα που είμαι ελεύθερο μπορώ να μιλήσω για τα πάντα σωστά; Το KAN, (ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ), υποκίνησε βία εναντίον μου δύο φορές, τρεις φορές. Το αναφέραμε στην EBU, είπαν ότι θα το παρακολουθήσουν. Περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα δεν έχουμε λάβει δήλωση πίσω» κατήγγειλε το επίσης non binary άτομο (και ο Νέμο είναι μη δυαδικός) στις κάμερες.

« Η EBU επέτρεψε να γίνουμε αποδιοπομπαίοι τράγοι, μας επέτρεψε να είμαστε ο εκπρόσωπος του εαυτού μας για να τον υπερασπιστούμε. Αυτός ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν υπάκουσε τους κανόνες και ελπίζω την επόμενη χρονιά να μην τους επιτραπεί να διαγωνιστούν εξαιτίας αυτού», συνέχισε .

Στη συνέχεια, το Bambie Thug ανέφερε: «Eίμαι τόσο περήφανο για το Nemo. Είμαι τόσο περήφανο για όλους μας. Καταφέραμε να μπούμε στη δεκάδα. Παλεύαμε τόσο πολύ για πολλά πράγματα πίσω από τη σκηνή. Ήταν τόσο δύσκολο για όλους μας. Είμαι τόσο περήφανο για μας. Και θέλω να πω πως εμείς είμαστε η Eurovision, δεν είναι η EBU, να πάνε να γαμ*****, δεν με νοιάζει πια».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που κάνουμε εμείς οι διαγωνιζόμενοι, η κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει, η αγάπη, η υποστήριξη που έχουμε μεταξύ μας, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Ο κόσμος μίλησε. Τα non binary κερδίζουν»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.