Για όλους και για όλα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, λίγες ώρες μετά από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου είχε σειρά επαφών και συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Για το «θαύμα» με το λάδι της βάπτισης

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε για τις αναφορές του, κατά την συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στον άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη και στο «θαύμα» με τον σταυρό από το λάδι που σχηματίστηκε στην κολυμπήθρα ενώ βαπτιζόταν, οι οποίες προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση και κατά πολλούς συνιστούν μια «στροφή» του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων από τα δεξιά.

«Το μόνο θαύμα που υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί στα πόδια του και έχει αναστηθεί μετά από όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και είμαι υπερήφανος για ότι έχουμε πετύχει», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Εξήγησε ότι «προφανώς δεν προβλήθηκε όλη η συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής», αναφέροντας ότι «η συζήτηση ξεκίνησε καθώς είδε ότι υπήρχε μια εικόνα του άγιου Ιάκωβου Τσαλίκη στο γραφείο του κ. Ελπιδοφόρου», ο οποίος είπε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν ο πνευματικός του, ήταν ο μέντορας του και είχε περάσει πολύ χρόνο μαζί του».

Τόνισε πάντως ότι «επειδή υπάρχει ένας δεσμός με έναν από τους νεότερους αγίους της Εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι αλλάζω την πλατφόρμα. Από τον Αύγουστο έχω πει για τους διακριτούς ρόλους Κράτους και Εκκλησίας».

Επίθεση στον Γιώργο Αυτιά

Ο Στέφανος Κασσελάκης απαντώντας σε ερωτήματα, έστρεψε τα πυρά του κατά του Γιώργου Αυτιά, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις και χαρακτηρίζοντας «χουντικό» το σύνθημα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» που προτάσσει στις τοποθετήσεις του ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Μάλιστα, σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ αναφέρει, εκτός των άλλων:

«Τι σημαίνει πρόοδος;Ότι δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου με χουντικά συνθήματα όπως οι Αυτιάδες αυτού του τόπου.

Τι σημαίνει πρόοδος; Όταν μπορεί μέσα σου να πιστεύεις βαθιά, αλλά ως πολίτης πιστεύεις επίσης βαθιά στον διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας»

Κληθείς να σχολιάσει την φράση του Γιώργου Αυτιά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, ότι «όλη η Ομογένεια ψηφίζει ΝΔ», ο Στέφανος Κασσελάκης είπε «δεν έχω αυτήν την εντύπωση από την Ομογένεια και να ξέρετε ότι έχει ενοχληθεί η Ομογένεια από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μένα περί "εισαγόμενου" αρχηγού».

Έχοντας στο στόχαστρο τον Γιώργο Αυτιά, είπε ότι «είναι πολύ καλός στο να παρουσιάζει μια εικόνα λαϊκίστικα. Αν παρακολουθήσει κανείς εικόνες πριν από την παρέλαση, θα δει ότι έχω καλή σχέση με την Ομογένεια και οι ίδιοι ελπίζουν ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε μια αλλαγή στην Ελλάδα, γιατί οι ίδιοι πιστεύουν ότι τους θεωρούν ή θύματα ή ψήφους».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ακόμη ότι «δεν είναι η ΝΔ που μπορεί στην Ευρώπη να διεκδικήσει το περισσότερο όφελος για τα συμφέροντα της Ελλάδας» και ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περισσότερη αξιοπιστία για να διεκδικήσει από την ΕΕ».

