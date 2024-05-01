Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέλασαν προχθές Δευτέρα έναν πρώτο αιτούντα άσυλο στη Ρουάντα, στο πλαίσιο αμφιλεγόμενου, εθελοντικού προγράμματος για τους μετανάστες οι αιτήσεις των οποίων απορρίπτονται, μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

Το βρετανικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα νόμο που επικρίνεται έντονα, καθώς προβλέπει την απέλαση στη Ρουάντα μεταναστών που φθάνουν στην επικράτεια της χώρας παράνομα.

Η κυβέρνηση των Συντηρητικών υπό τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ λογαριάζει να αρχίσει να προχωρά σε μαζικές απελάσεις δυνάμει του νόμου αυτού τον Ιούλιο.

Ωστόσο προχθές, άνδρας που αποδέχθηκε να πάει στη Ρουάντα, μετά την απόρριψη της αίτησής του να του χορηγηθεί άσυλο στα τέλη της περασμένης χρονιάς, απελάθηκε από τη Βρετανία, ανέφεραν δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Ο άνδρας, υπήκοος χώρας της Αφρικής, ταξίδεψε με εμπορική πτήση, διευκρίνισαν τα ΜΜΕ.

Δέχθηκε να απελαθεί στη Ρουάντα και να λάβει σε αντάλλαγμα εφάπαξ πληρωμή ως και 3.000 λιρών, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στην εφημερίδα The Times.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Εσωτερικών απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

«Είμαστε πλέον σε θέση να στέλνουμε αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας μας για τη μετανάστευση και την οικονομική ανάπτυξη», είπε πάντως κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η συμφωνία αυτή επιτρέπει άνθρωποι που δεν έχουν άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο να μετεγκαθίστανται σε ασφαλή τρίτη χώρα όπου βοηθούνται να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Η κυβέρνηση των Τόρις ανέφερε χθες πως λογαριάζει να απελάσει στη Ρουάντα «ως το τέλος του έτους» 5.700 αιτούντες άσυλο μετά την υιοθέτηση του αμφιλεγόμενου νόμου, ο οποίος καταρτίστηκε στη θεωρία για την αποθάρρυνση των παράνομων διελεύσεων της Μάγχης.

Επελέγησαν ανάμεσα στους 57.000 και πλέον ανθρώπους που εισήλθαν παράτυπα στη Βρετανία, όπου έφθασαν διαπλέοντας το στενό της Μάγχης, μεταξύ του Ιανουαρίου του 2022 και του Ιουνίου του 2023, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημους αριθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

