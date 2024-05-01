Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εντελώς οριακό προβάδισμα επί του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, την ώρα που ο μεγιστάνας των ακινήτων συνεχίζει να δικάζεται στη Νέα Υόρκη για απάτη, υπέδειξε διήμερη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς κι ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είπε πως θα ψήφιζε τον κ. Μπάιντεν εάν οι εκλογές διεξάγονταν χθες, έναντι του 39% που θα ψήφιζε τον κ. Τραμπ. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο από το προβάδισμα τεσσάρων μονάδων που είχε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε προηγούμενη έρευνα, που διενεργήθηκε από την 4η ως την 8η Απριλίου. Είναι αξιοσημείωτα εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος (±3%) για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ενώ πολλοί Αμερικανοί παραμένουν αναποφάσιστοι έξι μήνες προτού ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα.

Το 28% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είπε πως δεν έχει ακόμη επιλέξει ποιον θα ψηφίσει, τείνει να επιλέξει τρίτο, ή μπορεί να μην ψηφίσει καν.

Το 8% θα ψήφιζε τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αντιεμβολιαστή που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Με δεδομένο το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, οι εκλογές γενικά κρίνονται σε συγκεκριμένες διεκδικούμενες πολιτείες που επιλέγουν το εκλεκτορικό σώμα.

Ενόψει της επαναληπτικής αναμέτρησης του Νοεμβρίου —της πρώτης έπειτα από 70 χρόνια— και οι δύο βασικοί διεκδικητές έχουν σημαντικές αδυναμίες. Ο κ. Τραμπ σπατάλησε το μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου σε δικαστική αίθουσα στο Μανχάταν, στο πλαίσιο της πρώτης από τις τέσσερις ποινικές δίκες που αντιμετωπίζει. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την κατηγορία πως συγκάλυψε πληρωμή σε πορνοστάρ για την εξαγορά της σιωπής της για σεξουαλική συνεύρεσή τους πριν από τις εκλογές του 2016. Προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειξαν πως οι ψηφοφόροι θεωρούν την υπόθεση σοβαρή. Ο κ. Τραμπ δήλωσε αθώος και αρνείται πως συνευρέθηκε με την ηθοποιό.

Οι άλλες δίκες αφορούν κατηγορίες για την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020, στις οποίες ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, και τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων αφού αποχώρησε από την εξουσία το 2021. Ο κ. Τραμπ δηλώνει αθώος σε όλες τις υποθέσεις.

Από την άλλη, η βασική αδυναμία του κ. Μπάιντεν είναι οι ανησυχίες για την ηλικία του —έχει πατήσει τα 81, ωστόσο ούτε ο αντίπαλός του διανύει ακριβώς την πρώτη του νιότη, είναι 77 ετών—, ενώ μερίδα των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών επικρίνει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του στο Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς, με εξαιρετικά βαρύ απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η δημοσκόπηση σε δείγμα 856 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί με διάφορους τρόπους να δείξει την υποστήριξη στους δύο υποψήφιους. Οι περισσότεροι δείκτες κατατείνουν πως επίκειται αμφίρροπη αναμέτρηση.

Ο κ. Τραμπ έχει προβάδισμα (2%) στο σύνολο του δείγματος, ο κ. Μπάιντεν (1%) στους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Οι πολίτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι θεωρείται πιο πιθανό να ψηφίσουν όντως.

Μόλις δυο τρίτα των πολιτών που είχαν δικαίωμα ψήφου συμμετείχαν στην αναμέτρηση του 2020, όταν επικράτησε ο κ. Μπάιντεν.

Ο κ. Τραμπ προηγείται μεταξύ των ανδρών (41%-35%), ο κ. Μπάιντεν μεταξύ των γυναικών (35%-33%). Ο Ρεπουμπλικάνος προηγείται στις τάξεις των ψηφοφόρων που δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο Δημοκρατικός στις τάξεις αυτών που έχουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

