Υπερηχητικό καταδιωκτικό συνετρίβη χθες Τρίτη σε εθνικό πάρκο στο Νέο Μεξικό, νοτιοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο χειριστής του F-16 έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του προτού συντριβεί το αεροσκάφος στο εθνικό πάρκο Γουάιτ Σαντς, διευκρίνισε η αεροπορική βάση Χόλομαν μέσω Facebook.

«Όλοι όσοι δεν ανήκουν στο προσωπικό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων πρέπει να αποφύγουν τη ζώνη, ώστε να μην υποστούν ενδεχόμενη έκθεση σε χημικές ουσίες στο αεροσκάφος», τόνισε η διοίκηση της βάσης.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ άρχισε να διενεργείται έρευνα για το ατύχημα, τα αίτια του οποίου δεν είναι ακόμη σαφή σε αυτό το στάδιο. Ο πιλότος, σώος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του προσφερθούν φροντίδες και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Πασίγνωστο για τους γιγάντιους λόφους λευκής άμμου, γεμάτης κρυστάλλους γύψου, το εθνικό πάρκο Γουάιτ Σαντς προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το περιβάλλει γιγαντιαία έρημος, την οποία διαχειρίζονται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις: κάνουν δοκιμές διαφόρων όπλων, ιδίως πυραύλων, σε αυτή.

Σε αυτή την απομακρυσμένη γωνιά των ΗΠΑ έγινε άλλωστε η περίφημη δοκιμή Trinity το 1945, όταν πυροδοτήθηκε η πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία. Επεισόδιο που πρόσφατα βρέθηκε στις οθόνες των κινηματογράφων όλου του κόσμου, καθώς αναπαράστασή του συμπεριλήφθηκε στην οσκαρική ταινία Οπενχάιμερ.

Το F-16 «Fighting Falcon» —ή «Viper», όπως προτιμούν να το αποκαλούν οι αμερικανοί χειριστές του— είναι υπερηχητικό μονοκινητήριο αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων που αναπτύχθηκε για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τα χρόνια του 1970. Εκατοντάδες δείγματα, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκσυγχρονισμένα, παραμένουν σε υπηρεσία σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

