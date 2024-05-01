ΑΑΔΕ: Παροχή επιπλέον χρόνου στη διασύνδεση για 7.600 επιχειρήσεις με ασύμβατα συστήματα

Την παροχή επιπλέον χρόνου διασύνδεσης ΦΗΜ και τερματικών POS σε 7.600 επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις διαθέτουν συστήματα, τα οποία, με βάση τα στοιχεία που έλαβε από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών συστημάτων (ΣΕΚΤ) και από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι ασύμβατα μεταξύ τους, ώστε να προχωρήσουν στην άμεση αντικατάσταση, είτε της ΦΗΜ, είτε του τερματικού POS.

Ο επιπλέον χρόνος παρέχεται, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, παρότι συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους και πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις επιτυχούς διασύνδεσης, διαθέτοντας τερματικά, που συμπεριλαμβάνονται στις Δηλώσεις Συμμόρφωσης των Παρόχων (NSPs/Acquirers) και αναβαθμισμένους ΦΗΜ με τεχνική δυνατότητα διασύνδεσης, εν τέλει δεν κατόρθωσαν να διασυνδεθούν χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω τεχνικής αδυναμίας κάποιας εκ των συσκευών τους.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται η προθεσμία διασύνδεσης για αυτές τις επιχειρήσεις έως και τις 10 Ιουνίου 2024, ώστε να προβούν, χωρίς τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, στην προμήθεια ταμειακού συστήματος ή Μέσου Πληρωμής, ο συνδυασμός των οποίων θα διασφαλίζει την δυνατότητα διασύνδεσής τους για την σύννομη λήψη πληρωμών με κάρτα από την επιχείρησή τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη λάβει σχετικό e-mail από την ΑΑΔΕ, με το οποίο ενημερώνονται για τη σχετική παράταση της διασύνδεσης και τη δυνατότητα πληροφόρησής τους από τον Πίνακα ετοιμότητας διασύνδεσης μοντέλων POS με τύπους ταμειακών μηχανών, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση https://www.aade.gr/syndyasmoi-tameiakon-mihanon-pos. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορούν να δουν τους συνδυασμούς ταμειακού συστήματος και τερματικού POS, που διασυνδέονται με επιτυχία, ώστε να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια του κατάλληλου και με ετοιμότητα διασύνδεσης ταμειακού συστήματος με το Μέσο Πληρωμής, που διαθέτουν, ή αντιστρόφως, ανάλογα με την επιλογή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

