Survivor 2024: Κόκκινη κατάρρευση και ανατροπή των Μπλε - Απρόσμενη υποψηφιότητα (Βίντεο)

Ο στίβος μάχης συνδίαζε διαφορετικά εμπόδια μαζί με υδάτινο στοιχείο - Η εξάντληση για πολλούς παίκτες δεν άργησε να έρθει

Survivor 2024

Με μια άκρως απαιτητική πίστα έπρεπε να τα βάλουν οι παίκτες στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Ο στίβος μάχης συνδίαζε διαφορετικά εμπόδια μαζί με υδάτινο στοιχείο. Η εξάντληση για πολλούς παίκτες δεν άργησε να έρθει. 

Μετά την πρώτη της κιόλας αναμέτρηση, η Δαλάκα έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε αρκετό χρόνο να βρει τις ανάσες της. 

Λίγο αργότερα ο Σταμάτης παίρνει σημαντικό πόντο και όντας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση οριζοντιώνεται. 

Η κατάσταση συνεχώς επιδεινωνόταν και τελικώς Δαλάκα και Γκιουλέκας έμειναν με εντολή γιατρού εκτός ματσαρισμάτων. 

Από εκείνο το σημείο και μετά ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Μπλε να φτάνουν ως το 12 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

Η ήττα των Κόκκινων τους έστειλε για ακόμα μια φορά στην κάλπη με αρκετά περιορισμένες επιλογές. Η ομάδα τελικώς έκρινε ότι έφτασε η ώρα να ψηφιστεί η Ασημίνα, καθώς όπως είπε η Κατερίνα Δαλάκα πρέπει να βοηθήσει η ίδια τον εαυτό της και η ομάδα να σταματήσει να την διακαιολογεί. 


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
