Με μια άκρως απαιτητική πίστα έπρεπε να τα βάλουν οι παίκτες στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Ο στίβος μάχης συνδίαζε διαφορετικά εμπόδια μαζί με υδάτινο στοιχείο. Η εξάντληση για πολλούς παίκτες δεν άργησε να έρθει.

Μετά την πρώτη της κιόλας αναμέτρηση, η Δαλάκα έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε αρκετό χρόνο να βρει τις ανάσες της.

Λίγο αργότερα ο Σταμάτης παίρνει σημαντικό πόντο και όντας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση οριζοντιώνεται.

Η κατάσταση συνεχώς επιδεινωνόταν και τελικώς Δαλάκα και Γκιουλέκας έμειναν με εντολή γιατρού εκτός ματσαρισμάτων.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Μπλε να φτάνουν ως το 12 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Η ήττα των Κόκκινων τους έστειλε για ακόμα μια φορά στην κάλπη με αρκετά περιορισμένες επιλογές. Η ομάδα τελικώς έκρινε ότι έφτασε η ώρα να ψηφιστεί η Ασημίνα, καθώς όπως είπε η Κατερίνα Δαλάκα πρέπει να βοηθήσει η ίδια τον εαυτό της και η ομάδα να σταματήσει να την διακαιολογεί.





Πηγή: skai.gr

