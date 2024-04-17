Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας τελειώνει εδώ

Το βίντεο- απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για τις αναφορές σε ζητήματα θρησκευτικής πίστης

Κασσελάκης: Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης, της οικογένειας τελειώνει εδώ

Απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε για τις αναφορές του σε ζητήματα θρησκευτικής πίστης έδωσε με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Στο μήνυμα του ο κ. Κασσελάκης, αφού σημείωσε ότι σε όλες τις αφηγήσεις του είναι γνήσιος, πρόσθεσε: "Απέναντι μου είναι εκείνοι που φωνάζουν. Όταν παρέλασα γιατί νομίζουν ότι τους ανήκει η πατρίδα.

Όταν είπα το "Πιστεύω" στη Νέα Υόρκη γιατί πιστεύουν ότι τους ανήκει η θρησκεία. Και φυσικά πάντα ότι τους ανήκει η οικογένεια. Όταν με την πολιτική τους κάνουν αδύνατο σε νέο κόσμο να αρχίσει οικογένεια.

Σας έχω νέα: η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από την Δεξιά τελειώνει εδώ. Η διαίρεση των Ελλήνων από την Δεξιά τελειώνει εδώ. Οι προοδευτικοί άνθρωποι έδωσαν το αίμα για την πατρίδα τους. Οι προοδευτικοί άνθρωποι πασχίζουν καθημερινά για τα παιδιά τους. Και οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προσωπικό δικαίωμα στην πίστη τους.

Τι σημαίνει πρόοδος; Όταν δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου με χουντικά συνθήματα όπως οι Αυτιάδες αυτού του τόπου. Και τι σημαίνει πρόοδος: όταν μπορεί μέσα σου να πιστεύεις βαθιά, αλλά ως πολίτης πιστεύεις επίσης στον διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας με διάλογο, με αγάπη με συναίνεση. Ξεκινάμε για την πρόοδο"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark