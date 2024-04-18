Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της στρατηγικής συζήτησης που έγινε για την Τουρκία εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την άφιξή του για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Από την αρχή θέσαμε ένα στόχο, την ουσιαστική διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα μέσα από τα χθεσινά συμπεράσματα, αλλά και τη συζήτηση που έγινε» ανέφερε. Συμπλήρωσε ότι «συνειδητά» εστάλη «ένα θετικό μήνυμα προς την Τουρκία, που η μετουσίωση αυτού του μηνύματος σε συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά εξαρτάται από την πρόοδο στο Κυπριακό».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για πολύ σημαντική συγκυρία, «λαμβάνοντας υπόψη και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών».

Τέλος, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούττε, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «που ξεκαθάρισαν μέσα από τις παρεμβάσεις τους αυτή την διασύνδεση, που αναγνώρισαν τον εποικοδομητικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Λευκωσίας και την ανάγκη αυτή τη στιγμή η Τουρκία, εάν επιθυμεί αυτό το θετικό μήνυμα, επαναλαμβάνω να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες θετικές ενέργειες, να προχωρήσει εκείνα τα βήματα που χρειάζονται στο Κυπριακό».

Πηγή: skai.gr

