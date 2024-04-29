Ειδικό μπόνους παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε δε, ότι νέο μπόνους θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι, αλλά και τμήματα, που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους.

"Σκοπός μας να επιβραβεύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, που όχι μόνο πετυχαίνουν, αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους που έχουμε θέσει" επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Το μπόνους αναμένεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και η ισχύς του αναμένεται από το 2025.

«Συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία των μεγάλων αλλαγών με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα ενόψει και των ευρωεκλογών του Ιουνίου, εκεί που προφανώς θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή, αλλά σε έναν βαθμό θα κριθεί και το πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σκηνικό ώστε η πατρίδα μας να μείνει σε τροχιά προόδου πλησιάζοντας με σιγουριά όλο πιο κοντά στην Ευρώπη» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ακόμα στους υπουργούς «ότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις μέρες που έρχονται, να θυμίσουμε στους πολίτες, μέχρι στιγμής την επιτυχία καθώς φαίνεται της επιστολικής ψήφου, καθώς έχουν ήδη ξεπεραστεί οι 180.000 αιτήσεις».

Ανέφερε ότι η προθεσμία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα και μετά η ευθύνη περνά στο υπουργείο ώστε να διεκπεραιώσει με αρτιότητα αυτή τη σημαντική νέα δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες εντός και εκτός Ελλάδος.

«Και στα λεφτόδεντρα τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν ακόμα με μεγαλύτερη ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειδικά και στις ακοστολόγητες υποσχέσεις των αντιπάλων μας, εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, να αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις με έκτακτες παρεμβάσεις κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Στόχος μας παραμένει ο ίδιος: κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1500 το 2027, στο τέλος της τετραετίας».

Η εισηγητική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό:

«Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ατζέντα της μηνιαίας μας συνεδρίασης περιλαμβάνει και πάλι πολλά θέματα, τα οποία από διαφορετικές αφετηρίες επικεντρώνονται στον κεντρικό στόχο της πολιτικής μας, που δεν είναι άλλος από το να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή των πολιτών, υπερβαίνοντας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, ώστε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις η χώρα μας να προσεγγίζει σταδιακά τα δεδομένα των προηγμένων κρατών της Ευρώπης.

Αύριο, όπως ξέρετε, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, τον νέο Δικαστικό Χάρτη, μία αλλαγή που καθυστέρησε παραπάνω από 110 χρόνια, από τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να ενοποιήσει τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία. Aυτή τη μεγάλη τομή προωθεί τώρα η κυβέρνηση, με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως και 30% έως το 2027.

Τον ίδιο στόχο υπηρετεί και το νέο σχέδιο νόμου που εισηγείται ο αρμόδιος Υπουργός, με ρυθμίσεις που αφορούν πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί που η ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων έχει και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέσεις απαραίτητες για να μείνει η οικονομία σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης, αλλά και να θωρακιστεί το κράτος δικαίου. Το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις, περιορίζει τις αναβολές και αναθέτει και συγκεκριμένες υποθέσεις σε συγκεκριμένους δικαστές, ώστε να διευκολύνεται η ευθύνη, ο έλεγχος και η λογοδοσία.

Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτους, κάτι στο οποίο συγκλίνουν από την πλευρά τους και τα νέα κίνητρα στο Δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί η Υπουργός Εσωτερικών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι αλλά και τμήματα τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους.

Η αξιολόγηση, λοιπόν, αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό. Σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι όχι απλά πετυχαίνουν αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει.

Και βέβαια, θα ήθελα να τονίσω με αυτή την ευκαιρία ότι προχωρά κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις όποιες αντιδράσεις ή τις κάποιες γκρίνιες, πραγματοποιούνται για πρώτη φορά, με ευθύνη του ΑΣΕΠ, πέρα από την εξέταση τυπικών προσόντων και τεστ δεξιοτήτων.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους επικεφαλής των νοσοκομείων, έχουν εξεταστεί συνολικά παραπάνω από 1.000 υποψήφιοι. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια σημαντική κατάκτηση σε αυτή τη διαρκή διαδικασία για όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολόγηση όλων εκείνων των υποψηφίων που προσδοκούν να λάβουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα ήθελα να ξεχωρίσω και το σχέδιο «Μία Ελλάδα για όλους», που περιλαμβάνει 170 δράσεις της Πολιτείας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, θα έχει την ευκαιρία να το παρουσιάσει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένους δείκτες, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα οποία και θα εποπτεύονται κεντρικά από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, έχοντας ως κεντρικό σκοπό στη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας τη διπλή σύγκλιση.

Αναφέρομαι στην προσπάθεια ώστε η Εθνική Στρατηγική για άτομα με αναπηρία να καλύψει το χαμένο έδαφος σε δύο πεδία: από τη μία πλευρά, τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και από την άλλη, η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας, όπου δυστυχώς υπολειπόμαστε ακόμα αρκετά.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, την πορεία των μεγάλων αλλαγών και θα έλεγα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα ενόψει και των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Εκεί που προφανώς θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή, αλλά σε έναν βαθμό θα κριθεί και το πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σκηνικό, ώστε η πατρίδα μας να μείνει σε τροχιά προόδου, πλησιάζοντας με σιγουριά όλο πιο κοντά στην Ευρώπη. Και οφείλουμε, συνεπώς, να αξιοποιήσουμε και τις ημέρες που έρχονται.

Να θυμίσουμε στους πολίτες την επιτυχία μέχρι στιγμής, καθώς φαίνεται, της επιστολικής ψήφου. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 180.000 αιτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, 45.000 περίπου από το εξωτερικό, οι υπόλοιπες από συμπολίτες μας εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η προθεσμία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Έχουν ακόμα λίγες ώρες οι συμπολίτες μας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτή την πολύ σημαντική θεσμική τομή, να το κάνουν. Και, βέβαια, μετά η ευθύνη περνά στο Υπουργείο, ώστε να διεκπεραιώσουν με αρτιότητα αυτή τη σημαντική νέα δυνατότητα την οποία δίνουμε πια στους συμπολίτες μας εντός και εκτός Ελλάδος.

Έχουμε, λοιπόν, μια ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα -αν και θα υπάρξει ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου- να αξιοποιήσουμε τον χρόνο αυτόν, να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους συμπολίτες μας τις περιπέτειες που μπορούν να φέρουν η αποχή από τη μία, μια άστοχη, επιπόλαιη επιλογή από την άλλη, χωρίς να αφήνουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης να δηλητηριάζουν τους πολίτες, ούτε τα επιμέρους παράπονα -που πάντα υπάρχουν- να θολώνουν τη συνολική πορεία του τόπου.



Και στα «λεφτόδεντρα», τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειδικά, και στις ακοστολόγητες υποσχέσεις των αντιπάλων μας, εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Να αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις, με έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ το 2027, στο τέλος της τετραετίας.

Με την ευκαιρία αυτή, να πω ότι παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες μας, από σήμερα λειτουργεί και η νέα έκδοση του «e-Καταναλωτής». Συγκρίνοντας εκεί τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής πια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το φθηνότερο καλάθι μεταξύ 3.000 διαφορετικών κωδικών.



Είναι σημαντική αναβάθμιση που κάνουμε στο εργαλείο του «e-Καταναλωτής» και θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να το αξιοποιούν περισσότερο απ’ ό,τι το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Μόνο ωφελημένοι θα μπορούν να βγουν, διότι τελικά η μεγαλύτερη διαφάνεια οδηγεί και σε περισσότερο ανταγωνισμό και τελικά σε μειωμένες τιμές μεταξύ των διαφορετικών αλυσίδων

Μένουμε, λοιπόν, με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία και ότι, ναι, μπορεί να μην έχουμε φτάσει εκεί ακόμα που θέλουμε, στην υγεία, στην παιδεία ή στο κράτος, αλλά πρέπει να θυμίζουμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται παντού: από την άμυνα, το μεταναστευτικό, τα μέτρα κατά της βίας, τις σημαντικές επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την οικονομία, τα μεγάλα έργα, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου.

Οδηγοί μας πάντα είναι τα ρήματα «ακούμε» και «προσπαθούμε». Γι’ αυτό και αντιμετωπίζουμε και την ψήφο της επόμενης αναμέτρησης ως μία εντολή για λιγότερα λάθη και περισσότερη δουλειά. Τη δουλειά που προφανώς θα τη συνεχίσουμε και στο διάστημα που έρχεται».

Τα βασικά σημεία της εισαγωγικής τοποθέτησης του πρωθυπουργού

Ερχεται ο νέος δικαστικός χάρτης. Ταχύτερες αποφάσεις από τα δικαστήρια.

Το νέο πλαίσιο έχει αυστηρές προϋποθέσεις.

Γίνεται ένα ακόμα βήμα για ένα πιο λειτουργικό κράτος

Ειδικό μπόνους παραγωγικότητας που θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι και τμήματα που θα πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους. Με την αξιολόγηση επιβραβεύουμε τους δημοσίους υπαλλήλους.

Προχωράει κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από την ατζέντα του υπουργικού να ξεχωρίσω το σχέδιο μία Ελλάδα για όλους 150 δράσεις της πολιτείας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Κεντρικός σκοπός η εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Να ευθυγραμμιστεί η ζωή των ατόμων με αναπηριών με αυτή του γενικού πληθυσμού,.

Στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου θα κριθεί πόσο δυνατές και σοβαρές είναι οι φωνές μας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις ημέρες που έρχονται να θυμίσουμε στους πολίτες και την επιτυχία της επιστολικής ψήφου.

Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τις περιπέτειες που μπορούν αν φέρουν η αποχή και η άστοχη επιλογή από την άλλη.

Στα λεφτόδεντρα που βλέπω να φυτρώνουν στον κήπο της αντιπολίτευσης εμείς οφείλουμε να πούμε την γλώσσα της αλήθειας.

Στόχος μας ο ίδιος

Από σήμερα λειτουργεί και η νέα έκδοση του e-katanalwtis.

Μένουμε με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη.

Η ακρίβεια παραμένει, αλλά γίνονται βήματα

Αμυνα, μεταναστευτικό, μέτρα κατά της βίας, οικονομία, ψηφιοποίηση δημοσίου



