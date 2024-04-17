Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία η αποκάλυψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο – κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στις ΗΠΑ – ότι όταν βαφτίστηκε, στο νερό της κολυμπήθρας σχηματίστηκε ένας σταυρός από το λάδι.

«Με βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης με τον πατέρα Κύριλλο, και στο νερό σχηματίστηκε ένας σταυρός από το λάδι. Ο Άγιος Τσαλίκης είπε στους γονείς μου: αυτός είτε Παπάς θα γίνει, είτε πολύ σπουδαίος» φέρεται να είπε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Ελπιδοφόρο, όπως αποκάλυψε πρώτη η ιστοσελίδα Hellas Journal.

Η είδηση και η «προφητεία» έγιναν viral, προκαλώντας και το καυστικό σχόλιο του υπουργού Υγείας.

«Να σχολιάσω το θαύμα με τη βάπτιση του Κασσελάκη δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός επί του σχολιασμού των θαυμάτων. Ωστόσο, η στάση του αρχηγού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς υπέρ της εκκλησίας και της θρησκείας είναι πολύ καλή εξέλιξη για την Ελλάδα. Γενικά η στάση του υπέρ του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και κατά του Ιράν, υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας και υπέρ της χριστιανικής θρησκείας και κατά τις αθεΐας, θέσεις παραδοσιακά αντίθετες από τον χώρο που εκπροσωπεί, εγώ τις θεωρώ θετικές» δήλωσε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μαρινάκης: «Οι θαυματοποιοί, δεν μπορούν να μας λύσουν προβλήματα»

Από την πλευρά του, ερωτηθείς αν παίρνει ατζέντα ο κ. Κασσελάκης κάνοντας τον σταυρό του, πηγαίνοντας στον αρχιεπίσκοπο ή μιλώντας για τη βάπτισή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε μεταξύ άλλων στον ΣΚΑΪ ότι «οι θαυματοποιοί, αυτοί που μπορούν να περπατάνε στη θάλασσα, που δημιουργούνται σταυροί όταν γεννιούνται, δεν μπορούν να μας λύσουν προβλήματα. Ο κόσμος είδε με τραγικό τρόπο ότι όχι μόνο θαύματα δεν κάνουν όλοι αυτοί, μόνο καταστροφές προκαλούν ανακαλώντας την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 -2015 ως αντιπολίτευση και την περίοδο 2015 – 2019 ως κυβέρνηση.

«Πάρτι» στο Χ με την... προφητεία

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν με καυστικό χιούμορ την είδηση.

