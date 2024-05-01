Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις στην Οδησσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ μέσω Telegram.

Πρόσθεσε πως το πλήγμα προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Προχθές Δευτέρα, ρωσική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στην ίδια πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

