Στη Βαρβάκειο ο πρωθυπουργός – Το αγκάθι της ακρίβειας και η απάντηση της κυβέρνησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στα νοικοκυριά με την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί σήμερα τη Βαρβάκειο αγορά, προκειμένου να συνομιλήσει ο ίδιος με καταναλωτές και εμπόρους, παραμονές του Πάσχα. Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνησης δεν κρύβεται από τα προβλήματα που είναι σε γνώση της αλλά αντιθέτως με στοχευμένα μέτρα και παρεμβάσεις επιδιώκει την επίλυσή τους.

Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε ο πρωθυπουργός και κατά την τελευταία του ομιλία στη Βουλή, πριν τις διακοπές του Πάσχα, αναφερόμενος στις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση παράλληλα με τα «αναχώματα» - όπως είπε- τα οποία υψώνει απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. "Με έκτακτα μέτρα, κυρίως όμως με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, σε επιδόματα" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να δοκιμάζει τα νοικοκυριά. "Ξέρω πολύ καλά ότι θα χρειαστεί επίμονη προσπάθεια, η οποία θα διαρκεί όσο χρειαστεί για να μπορούμε να στηρίξουμε το εισόδημα, ειδικά των ασθενέστερων συμπολιτών μας, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι δύσκολος, θα μας φέρει όμως σύντομα στο ξέφωτο" ανέφερε.

Καθ' όλη την προεκλογική περίοδο στόχος της ηγετικής ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου είναι να δοθεί έμφαση τις μόνιμες παρεμβάσεις που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση προς ελάφρυνση των πολιτών με προοπτική να γίνουν ακόμη περισσότερες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο πρόγραμμα της ΝΔ μέχρι το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται άλλωστε οι μόνιμες αυξήσεις των μισθών, που ήδη δόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου στον κατώτατο μισθό αλλά και στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν να δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται, 14 ολόκληρα χρόνια. "Ξέρω ότι υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα που, ναι, και αυτά τα 50 ευρώ τα οποία πήραν ως αύξηση στον κατώτατο μισθό μπορεί να το θεωρούν ως μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι" είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, προσθέτοντας ότι "Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή όμως η ακρίβεια θα υποχωρήσει και οι αυξήσεις των μισθών θα παραμείνουν. Και το 2027 θα είμαστε εδώ και θα έχουμε υλοποιήσει τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1.500 ευρώ".

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, επιβεβαιώνοντας την αναθέρμανση των σχέσεων κυβέρνησης – Εκκλησίας, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την Ακολουθία των Αγίων Παθών στη Μητρόπολη Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και τραβώντας μία ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από εκείνους που "εμπορεύονται" την πίστη, όπως το έκανε πρόσφατα κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών στις δομές της Εκκλησίας στο Δήλεσι, επανεκκινώντας της μεταξύ τους σχέσεις. "Για τους εμπόρους της πίστης, νομίζω ότι η Εκκλησία απάντησε πολύ καλύτερα από εμένα. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο" είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έθεσε ωστόσο ο πρωθυπουργός ως κύριο και βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης τα προβλήματα της κοινωνίας. "Έχουμε πολιτικούς αντιπάλους, ναι, αλλά εχθρούς δεν έχουμε. Δε μαχόμαστε την αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων, απαντούμε πάντα, αλλά η πιο σκληρή αντιπολίτευση είναι η αντιπολίτευση των καθημερινών προβλημάτων" σημείωσε ο πρωθυπουργός. Επανέλαβε δε και από το βήμα της Βουλής το διακύβευμα τον επικείμενων ευρωεκλογών που παραμένει "η σταθερότητα και η συνέχεια αυτής της πορείας ανάπτυξης, που έχει ήδη αποδώσει χειροπιαστά αποτελέσματα. Γι' αυτό και, ναι, σηκώνουμε το γάντι των αληθινών διλημμάτων αυτών των ευρωεκλογών. Θέλουμε να εξακολουθούμε σε αυτή την πορεία -παρά τις δυσκολίες- εθνικής σιγουριάς, οικονομικής ανακούφισης ή να ρισκάρουμε όλα όσα έχουμε πετύχει ως τώρα, με αψήφιστες αποφάσεις και με νέα πειράματα; Είμαστε έτοιμοι να δυναμώσουμε τις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ευρωβουλή ή θα στείλουμε εκεί εκπροσώπους που κατηγορούν τον τόπο και την πατρίδα σε κάθε ευκαιρία; Και, τελικά, θα επιστρέψουμε στην καθήλωση ή θα διατηρηθούμε σε αυτή την ανοδική τροχιά των μεταρρυθμίσεων, όπως αυτή που θα ψηφίσουμε σε λίγο;" αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης καλώντας τους πολίτες να απαντήσουν στις 9 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.