Μία Ιρανή έφηβη να δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και να δολοφονήθηκε από τρεις άνδρες που εργάζονταν για τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με ένα έγγραφο που διέρρευσε και έπειτα από διερεύνηση των γεγονότων από το το BBC.

Η εξαφάνιση και ο θάνατος της Νίκα Σακαράμι πήρε μεγάλες διαστάσεις ενώ η φωτογραφία της έγινε συνώνυμη με τον αγώνα των γυναικών στο Ιράν για περισσότερες ελευθερίες. Καθώς οι διαδηλώσεις στους δρόμους εξαπλώθηκαν σε όλο το Ιράν το φθινόπωρο του 2022, το όνομά της αποτέλεσε σύνθημα από τα εξαγριωμένα πλήθη που διαδήλωναν κατά των αυστηρών κανόνων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής Χιτζαμπ.

Στην περίπτωση της Νίκα, η οικογένειά της βρήκε το σώμα της σε νεκροτομείο πάνω από μία εβδομάδα αφότου εξαφανίστηκε από μια διαμαρτυρία. Ωστόσο, οι αρχές του Ιράν αρνήθηκαν ότι ο θάνατος της Νίκα συνδέεται με τη διαδήλωση και, αφού διεξήγαγαν τη δική τους έρευνα, είπαν ότι αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο ωστόσο, που φέρει την επισήμανση "Άκρως εμπιστευτικό", για την υπόθεσή της διεξήχθη ακρόαση που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) . Σε αυτό το έγγραφο περιλαμβάνονται τα ονόματα των δολοφόνων της και των ανώτερων διοικητών που προσπάθησαν να κρύψουν την αλήθεια.

Περιέχει ανησυχητικές λεπτομέρειες γεγονότων που έλαβαν χώρα στο πίσω μέρος ενός βαν στο οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούσαν τη Νίκα.

Στη διάρκεια της κράτησής της , ένας από τους άνδρες την κακοποίησε ενώ καθόταν πάνω της παρά το γεγονός ότι ήταν δεμένη με χειροπέδες και εκείνη αντιστεκόταν. Στη συνέχεια η κοπέλα δέχθηκε χτυπήματα με ρόπαλα, αποκαλύπτει το BBC.

Τουλάχιστον 551 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια του κινήματος Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία του Ιράν, οι περισσότεροι από τους οποίους από πυροβολισμούς, σύμφωνα με αποστολή του ΟΗΕ.

Οι διαδηλώσεις υποχώρησαν μετά από λίγους μήνες λόγω της αιματηρής καταστολής από τις δυνάμεις ασφαλείας.



