«Θαύματα η Αριστερά δεν είχε ποτέ στον πολιτικό της λόγο. Όλα τα δημοκρατικά κόμματα δεν είχαν. Αυτά ανήκουν σε κάποιους ιδιαίτερους πολιτικούς χώρους», τόνισε ο Γιώργος Τσίπρας αναφερόμενος στις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με τον σταυρό που εμφανίστηκε στην κολυμπήθρα κατά τη βάπτισή του, όπως είπε.



Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα, ανέφερε ότι «κανείς ορθολογιστής άνθρωπος δεν μιλάει για τέτοια πράγματα». Όταν ρωτήθηκε γιατί το είπε αυτό ο κ. Κασσελάκης, απάντησε ότι «δεν ξέρω γιατί το είπε, πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο».



Ο Γιώργος Τσίπρας είπε ακόμη ότι «δεν είναι καλό στοιχείο, αυτή η αναφορά στα θαύματα ήταν σοκαριστική, εμένα μου ήταν σοκαριστικό... Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει ιδεολογική μετάλλαξη». Είπε ακόμα ότι «το Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια παραπέμπει στις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας».

«Ποιος δέχεται να αλλάξει την ψυχή του;... το κόμμα μας θα παραμείνει κόμμα του Τσίπρα αν θέλει να πάμε μπροστά... η εκλογή του Κασσελάκη έγινε για να μην υπάρχουν τα στραβά, όχι για να μεταλλαχθούμε και να αλλάξουμε την ψυχή μας» παρατήρησε ακόμα.



Η δημοκρατία που συμβολίζει ο Μπελέρης ανέφερε ακόμα, είναι κάτι πολύ συζητήσιμο σε σχέση με το παρελθόν του.

«Δεν έχουν λυθεί βασικά προβλήματα σε σχέση με την Αλβανία δεν ήταν το επεισόδιο Μπελέρη. Η ΝΔ με την πολιτική της παράτησε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια μετά το ’19 και ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε προβλήματα. Αυτά που γίνονται με τον Μπελέρη είναι επικοινωνιακού τύπου, απευθύνονται κυρίως σε κάποιο ακροδεξιό ακροατήριο».

(Ο Μπελέρης), πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, έχει ένα παρελθόν που είναι υπό συζήτηση και υπό εξέταση…. «Επικοινωνιακό πυροτέχνημα της ΝΔ, δεν θα λυθούν έτσι τα προβλήματα με την Αλβανία».

