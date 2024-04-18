Λογαριασμός
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τουσκ και Ρομπέρτα Μέτσολα στις Βρυξέλλες 

Τουσκ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στις Βρυξέλλες με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και συζήτησαν για τα θέματα της Συνόδου Κορυφής και τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές. 

Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Tουσκ ήταν αυτοί που υπέγραψαν εκ μέρους του ΕΛΚ την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η κα Μέτσολα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην προεκλογική καμπάνια της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.
 

