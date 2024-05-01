Αν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα εκτυλιχτεί «απερίγραπτη τραγωδία», προειδοποιεί σε ανακοίνωση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και την αρωγή.

«Η αλήθεια είναι ότι χερσαία επιχείρηση στη Ράφα θα προκαλούσε απλούστατα απερίγραπτη τραγωδία. Κανένα ανθρωπιστικό σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά λεπτομέρειες», τονίζει ο κ. Γκρίφιθς στην κατακλείδα του κειμένου,

Έδωσε στη δημοσιότητα την ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να διατάξει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

Ο κ. Νετανιάχου επιμένει σε αυτό παρά τις προειδοποιήσεις πολλών πρωτευουσών, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσιγκτον, και ανθρωπιστικών οργανισμών, που φοβούνται μαζικές απώλειες στις τάξεις των αμάχων στην πόλη αυτή, που έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων, φιλοξενεί κάπου ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιους.

«Ο κόσμος καλεί εδώ και εβδομάδες τις ισραηλινές αρχές να μην επιτεθούν στη Ράφα, όμως χερσαία επιχείρηση παίρνει μορφή στον άμεσο ορίζοντα», τονίζει ο Μάρτιν Γκρίφιθς.

«Για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που διέφυγαν προς το νοτιότερο σημείο της Γάζας για να σωθούν από τις ασθένειες, τον λιμό, τους ομαδικούς τάφους και τις μάχες, η χερσαία εισβολή θα σήμαινε ακόμη περισσότερους τραυματισμούς και θανάτους», συνεχίζει ο Βρετανός, ο οποίος αναμένεται να εγκαταλείψει τα καθήκοντα που ασκεί σε μερικές εβδομάδες.

«Για τις υπηρεσίες που πασχίζουν να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια παρά τις μάχες, τους αδιάβατους δρόμους, τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, τις ελλείψεις καυσίμων, τις καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχου και τους ισραηλινούς περιορισμούς, χερσαία εισβολή θα κατάφερνε καταστροφικό πλήγμα», εκτιμά.

«Έχουμε αποδυθεί σε κούρσα για να αποτρέψουμε τον λιμό και τον θάνατο, και χάνουμε».

Σημειώνει πως «καλωσορίζει» το πρόσφατο άνοιγμα της διέλευσης Έρετς και γενικότερα τις διευκολύνσεις των παραδόσεων της —ακόμη ανεπαρκούς— βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που σφυροκοπείται ακατάπαυστα από τον ισραηλινό στρατό από την έναρξη του πολέμου εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Όμως «οι βελτιώσεις αυτές στη διανομή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί ή να δικαιολογηθεί στρατιωτική επίθεση στη Ράφα», κρίνει.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς προχώρησε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας σε άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σε αντίποινα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις οι οποίες ως τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 34.535 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, έχουν προκαλέσει πελώριες καταστροφές στον μικρό θύλακο κι εκτόπισαν μαζικά τον πληθυσμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

