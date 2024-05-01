Debate ζητεί η αντιπολίτευση από την κυβέρνηση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συζήτηση για τη διεξαγωγή ή όχι debate φουντώνει κάθε φορά που στήνονται οι κάλπες. Παραδοσιακά στις ευρωεκλογές οι τηλεμαχίες δεν συνηθίζονται. Το 2009 είχε πραγματοποιηθεί με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, την Αλέκα Παπαρήγα, τον Αλέκο Αλαβάνο και τον Γιώργο Καρατζαφέρη να δίνουν το παρών στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Αυτό ήταν το τελευταίο debate που πραγματοποιήθηκε με φόντο την ευρωκάλπη. Είχε διεξαχθεί ένα ακόμα πέντε χρόνια πριν.

Οι φετινές κάλπες που δίνουν το «εισιτήριο» για τις Βρυξέλλες έχουν πάρει, περισσότερο από ποτέ, χαρακτήρα εθνικών εκλογών. Και είναι φυσιολογικό η συζήτηση για τη διεξαγωγή μιας τηλεμαχίας να έχει φουντώσει και πάλι από την πλευρά της αντιπολίτευσης που πολώνει συνεχώς το κλίμα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της διακομματική επιτροπής, που είχε πραγματοποιηθεί προκειμένου να καθοριστούν οι κανόνες και οι περιορισμοί για τις ραδιοτηλεοπτικές εμφανίσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα του debate το έβαλε στην ημερήσια διάταξη το ΠΑΣΟΚ.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ η Ζωή Κωνσταντοπούλου το επανέφερε, το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε, ενώ και η Νέα Αριστερά ήταν μεταξύ των κομμμάτων που ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ μόνο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και εφόσον υπάρξει συμφωνία σε αυτό να ακολουθήσει και μια τηλεμαχία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Στέφανο Κασσελάκη. Στην Κουμουνδούρου κινήθηκαν στα πρότυπα που είχαν θέσει και στις κάλπες του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες η απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία ήταν πως είθισται να μην γίνεται debate στις ευρωεκλογές γιατί το αντικείμενο είναι ευρωπαϊκό. Τονίστηκε επίσης πως ο προεκλογικός διάλογος καλύπτεται από τις συζητήσεις των αρχηγών στην Ολομέλεια με την παρουσία του πρωθυπουργού να είναι πάρα πολύ συχνή. Σε αυτή τη γραμμή είχε κινηθεί πρόσφατα και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

