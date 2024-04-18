Με χιούμορ απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για τον σταυρό που σχηματίστηκε στην κολυμπήθρα όταν βαφτίστηκε.

«Τι να συζητήσουμε; Για τη βάπτισή μου και τη βάπτισή του;» είπε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Kontra 24 απαντώντας σε ερώτηση για το εάν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη.

Όπως είπε σκωπτικά ο κ. Ανδρουλάκης, «εγώ βαπτίστηκα στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου και όπως μού είπαν όσοι ήταν εκεί, μόλις βγήκα από την κολυμπήθρα σχηματίστηκε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα μου είπαν ότι ήταν και πράσινος γιατί χρησιμοποίησαν αγουρέλαιο».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε; Είναι αυτή σοβαρή αντιπολίτευση; Είχαμε τον έναν με τις επιστολές του Ιησού και τώρα τον άλλον με τα θαύματα της κολυμπήθρας».

Οι δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη μετά το 24 λεπτό:

