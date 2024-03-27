Να ανακαλέσει η κυβέρνηση το «ψέμα περί αγωγού φυσικού αερίου» ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχης Υποδομών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Χαράλαμπος Μαμουλάκης απαντώντας στον Γιώργο Φλωρίδη. Όπως είπε, πήγε ο ίδιος «στον τόπο του εγκλήματος, το σημείο μηδέν» και διαπίστωσε ότι 1ον, δεν έγινε μπάζωμα μόνο, έγινε προσπάθεια εκσκαφής από το πρώτο 24ωρο, 2ον, τα προϊόντα εκσκαφής τα οποία μετακινήθηκαν με την απευθείας ανάθεση των 647.000 ευρώ, τοποθετήθηκαν σε σημείο μη εγκεκριμένο από τις αρχές και 3ον, η επίχωση δεν επήλθε μόνο με γαιώδες έδαφος και σκίρα, αλλά και με προσμίξεις.

Χαρακτήρισε, επίσης, «μεγάλο ψέμα» αυτό που ακούστηκε με τον αγωγό φυσικού αερίου. «Το επιστρατεύσατε οψίμως ως επιχείρημα. Ψέμα γιατί προφανώς ξέρετε από το δίκτυο της ΔΕΣΦΑ ότι κανένα δίκτυο φυσικού αγωγού δεν περνάει κάτω από τον αγροτικό δρόμο, ο οποίος ήταν το σημείο που ορίσθηκε από το συντονιστικό για να φτάσουν στο σημείο μηδέν. Ψέμα λοιπόν αυτό και πρέπει άμεσα να το ανακαλέσετε» είπε ο κ. Μαμουλάκης, απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

