«Στον κ. Μητσοτάκη έχει κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, αυτός πρέπει να απολογηθεί αύριο», «το ερώτημα της πρότασης δυσπιστίας είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Όλα τα σχέδια παραβίασης του κράτους δικαίου αφορούν τον κ. Μητσοτάκη, το Μαξίμου και τα κεντρικά της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, παρεμβαίνοντας στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Φάμελλος απηύθυνε συγκεκριμένα ερωτήματα ενόψει της ομιλίας του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως ερωτήματα έθεσε και προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή σημερινές αναφορές του.

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε ότι με την πρόταση δυσπιστίας ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει αναγκαστικά στη Βουλή, «θα έρθει να απολογηθεί στη Βουλή την οποία υποτίμησε και δεν ήταν όταν συζητάγαμε το πόρισμα της εξεταστικής, γιατί υποτίμησε τη Βουλή, την κοινωνία, την δημοκρατία και την μνήμη των θυμάτων - και αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι: πρέπει να έρθει εδώ και να απολογηθεί».

Τόνισε ότι «οι βουλευτές της Ν.Δ. καλούνται να υπερασπιστούν το ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών και εκτίθενται καθημερινά έναντι της κοινωνίας, γιατί τα στοιχεία που προκύπτουν καθημερινά τους διαψεύδουν». Έφερε ως παράδειγμα τις «σημερινές αοριστίες και υπεκφυγές» του κ. Τριαντόπουλου: «Αυτά που είπε σήμερα διαψεύδουν τηλεοπτική συνέντευξη που είχε δώσει μία βδομάδα μετά το δυστύχημα, όπου παραδέχτηκε ότι ο ίδιος ήταν παρών και υπεύθυνος του έργου των μπαζωμάτων από τις 2-5 Μαρτίου και σήμερα ήρθε να πει ότι δεν είχε καμία ευθύνη». «Οι βουλευτές της Ν.Δ. αύριο θα αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους, θα κληθούν να διαλέξουν ανάμεσα στην αλήθεια και το κομματικό συμφέρον, το συμφέρον της καρέκλας του κ. Μητσοτάκη και των υπολοίπων τζακιών που καλύπτει», σχολίασε.

Ενόψει της ομιλίας του κ. Καραμανλή, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «οφείλουμε να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στον κ. Καραμανλή, τα οποία τίθενται και προς τον υφυπουργό κ. Καραγιάννη και θέλουμε απαντήσεις».

Συγκεκριμένα, ρώτησε τον κ. Καραμανλή «γιατί αγνοήσατε όλες τις θεσμικές επισημάνσεις που σας είχαν γίνει για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου;». Επισήμανε ότι αναφέρεται στην παραίτηση του κ. Σπηλιόπουλου, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ που παραιτήθηκε στις 28 Μαΐου 2020 και με εμπιστευτική επιστολή προς τον κ. Μητσοτάκη έθετε τα προβλήματα. Δεύτερον, τον ρώτησε «γιατί αγνοήσατε την επιστολή παραίτησης του κ. Τσαλίδη, διευθύνοντα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, που περιγράφει τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία του ελληνικού σιδηρόδρομου και επισημαίνει τον κίνδυνο ενός συμβάντος μέγιστη σοβαρότητας;». Τρίτον, γιατί «αγνόησε» την επιστολή παραίτησης 27 Απριλίου '22 του κ. Κατσιούλη που ήταν πρόεδρος της επιτροπής τηλεδιοίκησης, «ο οποίος στην επιστολή του αναδεικνύει τα ελλείμματα, την κακοδιαχείριση, την καθυστέρηση και τη μη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου». Τέταρτον, γιατί «αγνόησε» το εξώδικο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανοδηγών στις 21 Οκτωβρίου 2022 με την υπογραφή του κ. Γενιδούνια, «για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, την κακή κατάσταση της γραμμής, τη μη λειτουργία τηλεματικής φωτοσημάτων τηλεδιοίκησης, και τους κινδύνους ασφαλείας». Η πέμπτη ερώτηση αφορούσε «το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκε στο γραφείο του υπουργού με υπογραφή 4 Οκτωβρίου 2021, με το οποίο η αρχή ζητούσε την άμεση άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των προσώπων που εμπλέκονται στην κακοδιαχείριση και την ελλιπή επίβλεψη της σύμβασης 717».

Επίσης, ζήτησε να απαντήσει ο πρώην υπουργός, γιατί ενώ είχε καεί ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας το '19 δεν τον αποκατέστησε. «Να μας πει για ποιο λόγο, αφού δεν υπήρχε από το '19 το κέντρο τηλεδιοίκησης και το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου της Καρόλου, γιατί δεν πήρε τα μέτρα που ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε μια εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων (ως υπηρεσιακός μετά την παραίτηση Καραμανλή), όπως μείωση της πυκνότητας δρομολογίων και της ταχύτητας τους και διπλούς σταθμάρχες στη βάρδια. Γιατί δεν έγιναν 4 χρόνια αυτά;».

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «χυδαίο παραλήρημα από τον κ. Φλωρίδη», ο οποίος «με απαράδεκτη φρασεολογία για όλη την αντιπολίτευση, επιτέθηκε λέγοντας ότι 'για τα μπάζα είναι όσοι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα'». «Του προτείνω να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων που ήρθαν και μας βρήκαν και μας περιέγραψαν πώς έψαχναν εβδομάδες μετά το τραγικό δυστύχημα να βρουν προσωπικά αντικείμενα των παιδιών ή των συγγενών τους, εκεί που μεταφέρθηκαν μαζί με τα μπάζα, τα υπολείμματα του δυστυχήματος», είπε. Σχολίασε πως «δεν είναι ότι δεν έχει συναίσθηση, δεν έχει ούτε ηθική ο κ. Φλωρίδης. Έφτασε σε σημείο, ως σύγχρονος πολιτικός γενίτσαρος, να μας κατηγορήσει για αριστερόστροφο φασισμό. Είναι γνωστή η κατρακύλα του και ο λαϊκισμός του. Πιο ακροδεξιός από τον κ. Βορίδη έχει καταντήσει». Ανέφερε ότι εκείνοι που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του λαού και της Ευρώπης έναντι της ελληνικής δημοκρατίας, είναι αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης, «γιατί είναι κι εκείνος υπεύθυνος, όταν ως υπουργός Δικαιοσύνης κατακρίνεται από το Ευρωκοινοβούλιο για υποβάθμιση του κράτους δικαίου».

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «το έγκλημα των Τεμπών θα ξανάρθει πολλές φορές στην Ολομέλεια γιατί είναι βαθιά αποτυπωμένο στην κοινωνική συνείδηση και γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις» και «δεν μπορεί να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια όταν έχουμε 57 θύματα».

«Ούτε για το μπάζωμα του χώρου έχουν δοθεί απαντήσεις, αλλά ούτε για την μονταζιέρα των παραποιημένων ηχητικών συνομιλιών του σταθμάρχη», είπε. «Μας λένε οι εκπρόσωποι της ΝΔ ότι η Αστυνομία πήρε αρμοδίως 3-4 μέρες μετά και παρέδωσε στις ανακριτικές αρχές τα ηχητικά ντοκουμέντα. Δεν κατηγορούμε γι' αυτά. Αυτό για το οποίο έχει διατυπωθεί κατηγορία και θέλω να απαντήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι ποιος παραποίησε και ποιος έδωσε τα παραποιημένα ηχητικά ντοκουμέντα σε μμε». Υποστήριξε ότι ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: «η χειραγώγηση της κοινής γνώμης». «Ποιος έβγαλε στη δημοσιότητα με παράνομη παρέμβαση σε ηχητικά αρχεία και με ηλεκτρονικά ίχνη που πρέπει να αποκαλυφθούν, ηχητικά ντοκουμέντα για να παραπληροφορήσει και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη; Και ποιον εξυπηρετούσε αυτή η παραποίηση πέραν από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη;», ρώτησε. Πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης από την επόμενη μέρα το πρωί μιλούσε για το ανθρώπινο λάθος».

«Το ερώτημα που πρέπει να απολογηθεί αύριο ο κ. Μητσοτάκης - και όχι μόνο ο κ. Καραμανλής σήμερα - είναι ποια συμφέροντα και ποιες δεσμεύσεις κρύβονται πίσω από το διπλό έγκλημα συγκάλυψης». «Το σχέδιο συγκάλυψης που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το τραγικό δυστύχημα, είναι σχέδιο του Μαξίμου και της Πειραιώς, της κυβέρνησης και της ΝΔ. Γιατί από τη Ν.Δ. τα κεντρικά της και το Μαξίμου έχουν εξυφανθεί οι υποκλοπές, η χρήση παράνομου λογισμικού μέχρι και η εξαγωγή του, οι απειλές στις ανεξάρτητες αρχές, οι απειλές στους κορυφαίους δικαστικούς, η παράνομη διαχείριση προσωπικών δεδομένων», ανέφερε.

Καταληκτικά, ο κ. Φάμελλος είπε ότι αυτά «αφορούν τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, γιατί μετά από το τραγικό δυστύχημα, όσα έχουν συμβεί είναι επιλογές του κ. Μητσοτάκη [...] Στον κ. Μητσοτάκη έχει κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, αυτός πρέπει να απολογηθεί αύριο».

Παράλληλα ωστόσο, «πρέπει να μας δώσει πολύ σύντομα για όλα αυτά απαντήσεις και η Δικαιοσύνη. Γιατί πέρα από τον έλεγχο του εγκλήματος καθαυτού, πρέπει να γίνει έλεγχος από την δικαιοσύνη και για το μπάζωμα και για την απώλεια πειστηρίων και για την παραποίηση ηχητικών ντοκουμέντων και για την διασπορά ψευδών ειδήσεων και αποπροσανατολισμό της κοινωνίας» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

