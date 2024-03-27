Μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στα «μπαζώματα» στα Τέμπη για τα οποία η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι όσοι μιλούν για «μπαζώματα» είναι για τα «μπάζα».



Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ακολουθεί ένα αναξιόπιστο δημοσίευμα και πως περίμενε αυτό για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, ενώ τα στοιχεία είναι γνωστά από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Χρησιμοποιούν, σημείωσε, όλο αυτό το θολό πράγμα για τα «μπαζώματα»... Αυτοί είναι για τα μπάζα.

Ο κ. Φλωρίδης, επανέλαβε τις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ για το μπάζωμα που καταγγέλθηκε ότι έγινε στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι δεν έπεσε ούτε ένα εκατοστό τσιμέντου. Αντίθετα έπεσαν χώματα και χαλίκια προκειμένου να γίνουν δρόμοι ώστε να προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία το σημείο. Επίσης στον τόπο του δυστυχήματος υπάρχει αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος για λόγους ασφαλείας καλύφθηκε με χαλίκια». «Αυτά είναι τα μπαζώματα».



O Γ. Φλωρίδης, κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση, και ειδικά την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δεν ψήφισε την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση και δίνει τη δυνατότητα στον ανακριτή να έχει στη διάθεσή του άμεσα στοιχεία, όπως οι ηχογραφημένες συνομιλίες πριν το δυστύχημα των Τεμπών. Όσο για την κατηγορία της συγκάλυψης, είπε πως «σκοπό έχει να ελαχιστοποιηθεί έως καταργηθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού απέναντι στους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας».

«Στο μεγάλο θέμα της τραγωδίας η κυβέρνηση εγκαλείται διαρκώς από ετερόκλιτες δυνάμεις, αυτοί που αγωνίζονται για να λάμψει η αλήθεια και είμαστε εδώ σήμερα για να κατανοηθεί η αλήθεια. Λοιπόν αυτή ‘’η κυβέρνηση της συγκάλυψης’’, τον μήνα Ιούνιο έφερε στη βουλή κατεπείγουσα διάταξη… Ψηφίστηκε διάταξη για τον ανακριτή» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Στον ΣΥΡΙΖΑ έχω νέα... θα ανατριχιάσετε τώρα... τη διάταξη αυτή δεν την ψηφίσατε... δεν την ψηφίσατε. Εδώ σας έχω εδώ είστε. Τη διάταξη που έφερε η κυβέρνηση για να δώσει δυνατότητα σε ανακριτές για να ακούσουν κάθε συνομιλία δεν την ψηφίσατε, εσείς που ενδιαφέρεστε για την αλήθεια και τη διαφάνεια. Μαζί με εσάς δεν την ψήφισαν και οι άλλοι υποκριτές οι κύριοι της Νίκης και οι κυρίες. Και φυσικά το ΚΚΕ που δεν ψηφίζει τίποτα».

«Η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να διευκολύνει τη δουλειά της δικαιοσύνης και θα συνεχίσει να το κάνει» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σκοπός είναι, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, είναι να ελαχιστοποιηθεί έως καταργηθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού απέναντι στους θεσμούς με βάση τους οποίους λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία (…) «Ο φασισμός ξεκινάει πάντα με την υπονόμευση των βασικών θεσμών δημοκρατίας... του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης... σε αυτό η κυβέρνηση απαντά με πράξεις...» επισήμανε.

«Το μήνυμα προς όσους νομίζουν ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν έξω από το πεδίο της δημοκρατίας, κάνουν μεγάλο λάθος, και θα το διαπιστώσουν άλλη μία φορά. Εξωθεσμικοί παράγοντες που επιχειρούν να αλλοιώσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας εφόσον συνεχίσουν να το επιχειρούν θα υποστούν για μία ακόμη φορά μια συντριπτική ήττα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.