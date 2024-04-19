Σε περίπτωση που ο Γιάνης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος ΜέΡΑ25, είχε ταξιδέψει στη Γερμανία για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο, πιθανότατα οι γερμανικές Αρχές θα τον είχαν υποχρεώσει να επιστρέψει πίσω στα σύνορα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ανταλλαγή μέιλ μεταξύ του δικηγόρου του Έλληνα πολιτικού και της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, σύμφωνα με στοιχεία της Frankfurter Rundschau.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η taz, η οποία επανέρχεται στο θέμα με νέο δημοσίευμα του Ντάνιελ Μπαξ, «δεν είναι ακόμη σαφές ποιος ακριβώς επέβαλε την απαγόρευση εισόδου - και γιατί». Όπως μάλιστα σχολιάζει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, αναφερόμενος στην επικοινωνία της taz με τις γερμανικές Αρχές, πρόκειται για το «απόλυτο μπέρδεμα».

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχει πλέον και ο κίνδυνος νομικών επιπτώσεων: «Η γερμανική Αμνηστία ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις ενέργειες της αστυνομίας κατά της Διάσκεψης για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο. Η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι ισχύουν "για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν ασκούν κριτική στη γερμανική και ισραηλινή κυβερνητική πολιτική", (σ.σ. επισημαίνει η Αμνηστία), ενώ τα όρια "σηματοδοτούνται από ποινικά αδικήματα και όχι από δηλώσεις που δεν αρέσουν στην πολιτική"».

Πηγή: DW - Χρύσα Βαχτσεβάνου

