«Έλαβα πάνω από 3.000 μηνύματα συμπαράστασης και μόνο 3 υβριστικά», δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Παπανώτας, σχολιάζοντας την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να τον διαγράψει από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα κάνω τη χάρη σε αυτούς που με απογοήτευσαν, να καταλάβουν ότι απογοήτευσαν πολύ κόσμο. Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες ψηφόρους του ΣΥΡΙΖΑ για τα πάνω από 3.000 μηνύματα συμπαράστασης, έλαβα μόνο 3 υβριστικά», σημείωσε.

«Πριν ανακοινώσει ο Στέφανος Κασσελάκης της διαγραφή μου, είχα σκεφτεί να παραιτηθώ και να γυρίσω στη δουλειά μου. Είναι ανήθικο που με απέπεμψαν ενώ ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ. Οι βεδουίνοι της πολιτικής με φάγανε. Καλή χώνεψη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια στελέχη που εγώ υπερασπιζόμουν δημόσια, οι ίδιοι άνθρωποι τελικά μου έσκαβαν τον λάκκο» είπε ακόμα, τονίζοντας πως «ουσιαστικά απέπεμψαν τον Παπανώτα επειδή το ζήτησε η Μπεκατώρου, μια συμπεριφορά που δεν είναι σωστή μεταξύ συνυποψηφίων».

Τόνισε πάντως ότι δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πέρα από μια ολιγόλεπτη κοινή τους παρουσία στην ανακοίνωση των υποψηφίων για τις προκριματικές εκλογές.

«Καλή συνέχεια του εύχομαι και του κυρίου Κασσελάκη», είπε ακόμα ο Δημήτρης Παπανώτας, προσθέτοντας: «Να του θυμίσω που ήμουν ο πρώτος που τον στήριξα από το πρώτο βίντεο που ανέβασε».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.