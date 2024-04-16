«Μετά τις δηλώσεις που έκανε και που ήταν αναμενόμενο να ξανακάνει, ήταν το σωστό μέτρο», δήλωσε στην εφημερίδα Tageszeitung (taz) ο Γιόζεφ Σούστερ, πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου της Γερμανίας, για την απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, που επιβλήθηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη, μετά τη Διάσκεψη για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο. Ο Γιόζεφ Σούστερ ανέφερε πως «αν σε ένα τέτοιο συνέδριο προπαγανδίζονται εγκληματικά συνθήματα και η καταστροφή κρατών -από οποιονδήποτε-, τότε πιστεύω ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια της ελευθερίας της γνώμης και του λόγου. Και τότε περιμένω από την αστυνομία να διαλύσει μια τέτοια συνάντηση».

Ωστόσο, σε άλλο άρθρο η taz εκφράζει αμφιβολίες για τη συμπεριφορά των γερμανικών αρχών. Όπως επισημαίνει, «δεν υπήρξαν ποινικά κολάσιμες δηλώσεις στη διάσκεψη, κάτι που παραδέχτηκε και η αστυνομία». «Όποιος διαδίδει ισλαμιστική προπαγάνδα και μίσος κατά των Εβραίων πρέπει να γνωρίζει ότι τέτοια εγκλήματα θα διώκονται γρήγορα και με συνέπεια, είπε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την εφημερίδα. Η εκπρόσωπος όμως, σύμφωνα με την taz, «δεν ήθελε να δηλώσει ποιες ακριβώς είναι οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 63χρονο Έλληνα πρώην υπουργό Οικονομικών». «Δεν είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών για μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε η ίδια.

Επίσης η taz, σε άρθρο γνώμης, χαρακτηρίζει την απαγόρευση εισόδου στη χώρα «γερμανικό μακαρθισμό» και υποστηρίζει ότι «όχι μόνο αγνοούνται οι κανόνες ευπρέπειας και αυστηροποιείται η νομοθεσία, αλλά επηρεάζονται επίσης τα όρια του κράτους δικαίου όταν, αυθαίρετα προφανώς, επιβάλλονται απαγορεύσεις εισόδου και συγκεντρώσεων όπως συνέβη με τη Διάσκεψη για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο, η οποία αποτράπηκε από την αστυνομία», σχολιάζει ο Μπαξ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt η γερουσιαστής Εσωτερικών του Βερολίνου Ίρις Σπράνγκερ, από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD), «διέψευσε, τη Δευτέρα, την εκδοχή του Βαρουφάκη, ότι του έχει επιβληθεί πλήρης απαγόρευση άσκησης πολιτικής δραστηριότητας. Παράλληλα υπερασπίστηκε την απόφαση να ακυρωθεί η εκδήλωση και να μην επιτραπεί ξανά τις επόμενες ημέρες». «Η εκτίμησή μας επιβεβαιώθηκε εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται για μια κριτική συζήτηση για την πολιτική του Ισραήλ, αλλά για τη δικτύωση αντι-ισραηλινών και αντισημιτικών ομάδων και ατόμων», είπε η γερουσιαστής.

Eπιφυλάξεις για τη γενικότερη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη εκφράζει άρθρο της ελβετικής Νeue Zürcher Zeitung. «Το κυνικό αποκορύφωμα ήταν μια συνέντευξη στις 7 Οκτωβρίου 2023», αναφέρει η εφημερίδα. Εκεί, ο Βαρουφάκης έλεγε για το μακελειό της Χαμάς ότι δεν θα καταδίκαζε ποτέ αυτή την «πράξη απελευθέρωσης», καθώς υποστηρίζει την καταστροφή του «κράτους-απαρτχάιντ στο Ισραήλ».

Όμως, «ενώ ο Βαρουφάκης δεν θέλει να αναγνωρίσει την τρομοκρατία στη Χαμάς, ο όρος του ήρθε εύκολα όταν ήταν υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας», αναφέρει η εφημερίδα της Ζυρίχης. «'Αυτό που κάνουν με την Ελλάδα έχει ένα όνομα: τρομοκρατία', έλεγε ο Βαρουφάκης σε συνεντεύξεις του το καλοκαίρι του 2015».

