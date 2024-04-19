Μια έκπληξη περίμενε το πρωί τους 92 Τούρκους επισκέπτες της Μυτιλήνης με το πλοίο «Εσρέφ Ζαλέ» όταν διαπίστωσαν ότι στο λιμάνι της πόλης τους υποδέχθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάμεσα τους, και ο καπετάνιος του πλοίου Αλή Ζαλέ ο οποίος είναι αντιδήμαρχος της αντικρινής στη Μυτιλήνη πόλης Αϊβαλί.

«Επί της υποδοχής είμαστε. Καλώς ήρθατε. Απολαύστε τη διαμονή σας εδώ» ανέφερε στους Τούρκους τουρίστες ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με Τούρκους τουρίστες και ενημερώθηκε για την εφαρμογή της έκδοσης της visa express ενώ διαπίστωσε την ταχύτητα έκδοσης της θεώρησης σε 20 από τους 92 Τούρκους επισκέπτες που επέλεξαν να εκδώσουν θεώρηση στη Μυτιλήνη, και όχι στις Προξενικές αρχές της χώρας στην Τουρκία.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο Δημαρχείο της Μυτιλήνης όπου και έχει συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης Παναγιώτη Χριστόφα.

Σε μία περίοδο που πέραν του εσωτερικού ενδιαφέροντος, η επίσκεψη ενέχει και συμβολικό χαρακτήρα. Διεξάγεται σε μία περίοδο, που η αναβίωση της προκλητικότητας της Άγκυρας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο, επανέφερε στο προσκήνιο, την επαναλαμβανόμενη αμετακίνητη και πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης περί των αδιαπραγμάτευτων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και η παρουσία του πρωθυπουργού στο νησί Ανατολικού Αιγαίου, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση αυτή.

Παράλληλα, όμως, η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέσβο, επαναφέρει και την προεκλογική τακτική που ακολουθήθηκε και στις εθνικές εκλογές, με τα γνωστά αποτελέσματα, που είναι η άμεση και αδιαμεσολάβητη επαφή του πρωθυπουργού με τους πολίτες και η προβολή των κυβερνητικών δεσμεύσεων που γίνονται πλέον πράξεις. Σε αυτό το πλαίσιο το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιοδεύσει στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παράδοση ενός ακόμη αναπτυξιακού έργου στην περιφέρεια, και ειδικότερα του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Ένα ακόμη έργο που ενισχύει τη δέσμευση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία της ΝΔ που ήδη διανύει η χώρα θα ταυτιστεί με την ωρίμανση και παράδοση όλο και περισσότερων έργων υποδομής, στους πολίτες, με στόχο πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καλλονή, όπου θα επισκεφθεί το Δημαρχείο Δυτικής Λέσβου και θα έχει συνάντηση με πολίτες. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Σίγρι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τις τοπικές αρχές, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Υπουργό, για τη δρομολόγηση ενός πάρα πολύ σημαντικού προγράμματος για όλα τα νησιά του Αιγαίου -αλλά δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, εδώ στη Λέσβο όπου βρισκόμαστε.



Βλέπετε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά, είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι δεν διαθέτουν βίζα, ουσιαστικά να την αποκτήσουν εντός λίγων λεπτών.



Αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα τόσο εύκολο και αυτονόητο χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά για να υλοποιηθεί και μεγάλη προσπάθεια από τον Υπουργό, καθώς είναι το μόνο τέτοιο πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας το οποίο σήμερα “τρέχει” σε όλη τη ζώνη του Σένγκεν.



Προφανώς δεν θα ήταν εφικτό να δρομολογήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εάν η χώρα μας δεν είχε ανακτήσει την αξιοπιστία την οποία είχε απωλέσει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε και οι ευρωπαϊκές αρχές να γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με μία σοβαρή χώρα, η οποία μπορεί -και με μεγάλη ταχύτητα- να επεξεργάζεται αιτήσεις βίζα για είσοδο εντός της ζώνης του Σένγκεν, με ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Οπότε, προσβλέπουμε σε πολλούς περισσότερους επισκέπτες.



Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα αφορά 10 νησιά τελικά και 14 λιμάνια -τα υπόλοιπα νησιά θα ενταχθούν μέχρι το τέλος του μήνα Απριλίου- και προσβλέπουμε, ειδικά εδώ για τη Λέσβο, αγαπητέ κ. Περιφερειάρχα και κ. Δήμαρχε, σε πολλούς περισσότερους επισκέπτες.



Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για το πόσο σημαντικό είναι αυτό για την τοπική οικονομία του νησιού. Νομίζω το πιστοποιούν τα χαμόγελα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι βλέπουν μία σημαντική πρόσθετη τουριστική κίνηση από την Τουρκία.



Να πω και κάτι τελευταίο, το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας έχει απτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ’ όλα για τους νησιώτες μας, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με τον γείτονά μας και να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά οφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία, η οποία δρομολογείται τις τελευταίες εβδομάδες και θα ενισχυθεί από δω και στο εξής».



«Ήθελα να σας θυμίσω κάτι: πριν από ένα χρόνο περίπου είχατε επισκεφθεί τη Λέσβο και στο Επιμελητήριο σας έθεσα κάποια αιτήματα. Ένα αίτημα, που έθεσα με επίταση, που ήδη το είχαν θέσει και βουλευτές, ήταν η διευκόλυνση χορηγήσεως βίζας σε επισκέπτες στα νησιά και το κάνατε», σημείωσε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει στα συνολικά 14 λιμάνια που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν ως πύλες για επισκέπτες που κάνουν χρήση της Visa Express, χάρη στις οποίες ο χρόνος αναμονής για τη διενέργεια ελέγχου δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά ανά ταξιδιώτη.



Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε στη συνέχεια με στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ενημερώθηκε για τη σημαντική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς τη Λέσβο.

Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός έλαβε μέρος σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Μυτιλήνης με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Χριστόφα, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και έργα υποδομής.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

