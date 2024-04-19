Τη δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα για τις γυναίκες, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και κόστισε τη διαγραφή του από το ευρωψηδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε ολόκληρη για πρώτη φορά η εκπομπή του ΣΚΑΪ Fay's Time.



Ο δημοσιογράφος του Fay’s Time Νίκος Παρτσώλης που επιμελήθηκε το μοντάζ σχολίασε ότι "στο μοντάζ συμπυκνώνεις νοηματικά κάτι, και δεν αλλοιώνεις. Είναι μια καλή στιγμή να δούμε την πλήρη δήλωσή του χωρίς κανένα μοντάζ".



"Ακούγοντας για πρώτη φορά το αμοντάριστο, και συγκρίνοντας το με το μονταρισμένο, αυτά που αφαίρεσα ήταν το παπούτσι και το κακό το μάτι για το Λάμπρο Κωνσταντάρα και τις πεποιθήσεις του το κατοχικό σύνδρομο και τα κενά του λόγου του... Όλο το υπόλοιπο είναι ό,τι μεταδόθηκε" σχολίασε ο Νίκος Παρτσώλης.

Πηγή: skai.gr

