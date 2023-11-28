Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, David Cameron, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κύριος Γεραπετρίτης επεσήμανε τη διαφωνία αρχής που υφίσταται ως προς το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.

Ωστόσο, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι υφίσταται ανάγκη συνεργασίας για τη διαφύλαξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Επιμένει στους εξωφρενικούς ισχυρισμούς το Λονδίνο «για αθέτηση συμφωνίας» - Διαψεύδει η Αθήνα

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είπε πως η ακύρωση της συνάντησης μεταξύ Ρίσι Σούνακ και Κυριάκου Μητσοτάκη οφείλεται σε αθέτηση συμφωνίας εκ μέρους του Έλληνα πρωθυπουργού, όπως μεταδίδει ο ανταποκριστής του ΣΚΑΙ στο Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός.

Όπως γράφουν οι Financial Times με πληροφορίες παρόμοιες με τις πρωινές του BBC, ο εκπρόσωπος είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει μια διαβεβαίωση πως δε θα χρησιμοποιούσε την επίσκεψή του ως «δημόσια πλατφόρμα» για να ζητήσει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο στην Αθήνα.

«Αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν τηρήθηκαν», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος, παραπέμποντας στη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στο BBC την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός θεώρησε «πως δε θα ήταν παραγωγικό να έχει μια συνάντηση που θα κυριαρχείτο από αυτό το θέμα».

Το δημοσίευμα των FT τονίζει πως η ελληνική κυβέρνηση έχει διαψεύσει τα περί μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ από την πλευρά της απέρριψε τον υπαινιγμό ότι ο πρωθυπουργός Σούνακ ενοχλήθηκε από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ.

Σημείωσε επίσης ότι ένα συμβιβασμός για τα Γλυπτά «δεν είναι κάτι που θα υποστήριζε» η βρετανική κυβέρνηση.

Στους FT μιλούν επίσης ο πρώην γενικός γραμματέας του Foreign Office λόρδος Ρίκετς και ο πρώην πρέσβης του ΗΒ στην Ουάσινγκτον λόρδος Ντάροχ που δηλώνουν έκπληξη και απορία για την «υπερβολική» αντίδραση Σούνακ.

Ευρωπαίος αξιωματούχος έκανε λόγο στην εφημερίδα για «άκομψη» κίνηση και πρώην υπουργός των Τόρις σχολίασε ότι η μόνη εξήγηση είναι «αψιθυμίες και παντελής έλλειψη στρατηγικής κατεύθυνσης» εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η δηλωση του εκπροσώπου του Βρετανού πρωθυπουργού

Ειδικότερα, κληθείς να εξηγήσει την απόφαση του Ρίσι Σουνάκ, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα το πρωί, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού είπε ότι «η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική, από τη συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ, μέχρι την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η παράνομη μετανάστευση και οι κοινές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία».

«Όταν ζήτησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό αυτή την εβδομάδα, η ελληνική κυβέρνηση παρείχε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χρησιμοποιούσε την επίσκεψη ως δημόσια πλατφόρμα για να επιλύσει μακροχρόνια ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία απλώς θα αποσπούσαν την προσοχή από άλλα σημαντικά θέματα που μόλις ανέφερα», αναφέρει ο Βρετανός εκπρόσωπος.

«Δεδομένου ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν τηρήθηκαν, ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν θα ήταν παραγωγικό να πραγματοποιήσει μια συνάντηση στην οποία κυριαρχούσε το θέμα, παρά οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και οι Βρετανοί».

Κλείνοντας ο Βρετανός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν διαθέσιμος να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό για να συζητήσουν τα ευρύτερα θέματα και είμαστε απογοητευμένοι που ο πρωθυπουργός επέλεξε να μην λάβει αυτή τη συνάντηση».

