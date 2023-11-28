Στον τρόπο διεκδίκησης της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, μετά και την πρωτοφανή κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινα Κουτσούμπα.

«Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μας ευνοούν» τόνισε, εξηγώντας πως «η βρετανική κοινή γνώμη μετά από τόση δουλειά που έχει γίνει, έχει αρχίσει να μεταστρέφεται αρκετά και είναι κρίμα ότι ο Σούνακ, ουσιαστικά απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, δεν πιάνει τα μηνύματα, και δεύτερον, τα ίδια τα μουσεία πιέζονται. Το βρετανικό μουσείο αυτήν την στιγμή είναι απομονωμένο από τον κόσμο.

Θα μου πείτε, έχει αυτά τα ευρήματα, τι το νοιάζει; Το νοιάζει γιατί ένα μουσείο πρέπει να εξελίσσεται. Εάν έδινε πίσω στο μουσείο της Ακρόπολης τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμείς ως χώρα θα μπορούσαμε στις ίδιες αίθουσες που θα έμεναν άδειες να στέλνουμε περιοδικές εκθέσεις, να έχει μία πρωτότυπη έκθεση ανά δύο και τρία χρόνια. Αυτό λέγεται ανανέωση συλλογών και είναι σημαντικό για ένα μουσείο».

Για την κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού για την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, η κ. Κουτσούμπα τόνισε:

«Σε αυτό που συνέβη δεν μπορείς παρά να κάνεις πολιτικό σχόλιο. Είναι πάρα πολύ κακό να συνδέεται ένα τέτοιο θέμα που είναι θέμα διαπραγμάτευσης, που το έχουν ξεκινήσει οι ελληνικές κυβερνήσεις από την εποχή της Μελίνας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, άρα είναι διαχρονικό, που έχουν συμβάλλει σε αυτό οι πάντες, που έχουν συμβάλλει οι Ελληνες επιστήμονες, είναι πολύ κακό να το διαχειρίζεσαι με ορίζοντα τετραετίας.

Δεν είναι το κρεβάτι του Προκρούστη η διεκδίκηση αυτή.

Πρέπει να είναι κάτι που όλοι έχουν επίγνωση ότι μπορεί και να τους ξεπερνάει χρονικά. Μία κυβέρνηση...Το λέω για τον δικό μας πρωθυπουργό καταρχάς. Παρ' όλα αυτά, όταν αυτά επιστρέψουν, όλοι όσοι έβαλαν το λιθαράκι τους στο να επιστρέψουν, όλοι θα γιορτάζουμε εκείνη τη μέρα, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι πρωθυπουργός τότε.

Αυτό θα έπρεπε να γίνει λίγο κατανοητό. Οτι είναι κάτι που ξεπερνάει τις τετραετίες μίας κυβέρνησης, ή δύο κυβερνήσεων».

Ακούστε εδώ το ηχητικό:

Πηγή: skai.gr

