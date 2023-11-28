Στο επίκεντρο μιας διπλωματικής διαμάχης βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης του συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γράφει σε σχόλιό του το Politico με τον καυστικό τίτλο η «ελληνική τραγωδία του Ρίσι Σούνακ».

Ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διπλωματικής καταιγίδας το πρωί, αφότου ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρει το Politico. «Μυριστήκαμε την επωαζόμενη σύγκρουση όταν το ‘’Νο. 10’’ δημοσιοποίησε ότι στην προγραμματισμένη πρωθυπουργική συνάντηση θα εμφανιζόταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Όλιβερ Ντάουντεν, κάτι που φαινόταν παράξενο, δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι επρόκειτο να συναντήσει τον Σούνακ. Μια ώρα περίπου αργότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι διακόπτει το ταξίδι του και γυρίζει σπίτι του» τονίζεται.

«Εσείς λέτε Γλυπτά του Παρθενώνα, εγώ λέω Ελγίνεια Μάρμαρα»



Η διαμάχη πυροδοτήθηκε μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκπομπή του BBC, όπου μίλησε ευθέως για τα γλυπτά που υπάρχουν ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο. «Είναι σαν να σου έλεγα ότι θα κόψεις τη Μόνα Λίζα στη μέση και θα είχες τη μισή στο Λούβρο και την άλλη μισή στο Βρετανικό Μουσείο» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα».



Λέγεται ότι ο Σουνάκ εκνευρίστηκε από τα λόγια του Μητσοτάκη, τόσο πολύ, ώστε να αποφασίσει να κάνει το μη αναμενόμενο βήμα και να ακυρώσει τις συνομιλίες τους, που έπρεπε να γίνουν στις 12.45 μ.μ. (ώρα Αγγλίας) σήμερα, ενώ ο Έλληνας ηγέτης βρισκόταν στα μισά του τριήμερου ταξιδιού του στο Λονδίνο. Δημοσιογράφος του BBC επικαλέστηκε μια «ανώτερη πηγή των Συντηρητικών» λέγοντας: «Έγινε αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση μετά από σχόλια σχετικά με τα Ελγίνεια Μάρμαρα πριν από αυτήν».



Αντί να δεχτεί την αλλαγή, ο Μητσοτάκης αρνήθηκε να συναντήσει τον Ντάουντεν και εξέφρασε μια καυστική επίπληξη: «Εκφράζω την ενόχλησή μου που ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή μας λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίησή της. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και τη δικαιοσύνη των θέσεων του δεν φοβάται ποτέ να αντιμετωπίσει επιχειρήματα».



Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν απρόσκλητος για τσάι με τον Ρίσι, περίπου την ώρα που… συναντούσε τον Κέιρ Στάρμερ το βράδυ της Δευτέρας — με τους Τόρις πρόθυμοι να δείξουν ότι ο ηγέτης των Εργατικών ήταν διαλλακτικός στο θέμα των μαρμάρων. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες είπε στο Politico ότι το θέμα «συζητήθηκε, αλλά δεν ήταν το επίκεντρο της συνάντησης». Πρόσθεσαν ότι οι Εργατικοί θεωρούν ότι το θέμα αφορά το Βρετανικό Μουσείο και τους Έλληνες, όχι την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σφοδρή σύγκρουση Τόρις - Εργατικών για τη συνάντηση με Μητσοτάκη



Εκπρόσωπος των Εργατικών είπε για την απόφαση του Σουνάκ να μην συναντήσει τον Μητσοτάκη: «Εάν ο πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να συναντηθεί με έναν Ευρωπαίο σύμμαχο με τον οποίο η Βρετανία έχει σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς, αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρει τη σοβαρή οικονομική ηγεσία απαιτεί η χώρα μας».



Ωστόσο, ένα ανώτερο στέλεχος των συντηρητικών υπενθύμισε πρόσφατες αναφορές, του Σαββατοκύριακου, ότι ο Στάρμερ είναι «ανοιχτός» στην επιστροφή των μαρμάρων, εάν

συνομολογηθεί συμφωνία μεταξύ του μουσείου και των Ελλήνων. Πρόσθεσαν: «Ο Στάρμερ ξεπουλήθηκε για να εξασφαλίσει μια συνάντηση. Είναι αφελές από την πλευρά του, και δείχνει πόσο λίγο σέβεται τους Βρετανούς φορολογούμενους που τα φρόντισαν (τα Γλυπτά) για γενιές. Ο Στάρμερ επανέρχεται στα παλιά του κόλπα να λέει στο άτομο που είναι απέναντί του αυτό που θέλει να ακούσει».



Οι Εργατικοί δήλωσαν ότι αποχωρώντας από τη συνάντηση, ο Σούνακ έχασε την ευκαιρία να συζητήσει το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης με έναν βασικό σύμμαχο της Ευρώπης. Μια πηγή μέσα στους Εργατικούς είπε ότι «ο Κέιρ και ο Έλληνας πρωθυπουργός συζήτησαν για τη μετανάστευση στη συνάντησή τους, οπότε έχετε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης ως φωνή του Ηνωμένου Βασιλείου για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα».



Το X ήταν διχασμένο, με κάποιους Βρετανούς να λένε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ «τα έκανε θάλασσα» με το «μέγα σνομπάρισμα των Ελλήνων», και άλλους να υποστηρίζουν ότι οι Εργατικοί είχαν πέσει σε μια παγίδα «εμφανιζόμενοι αναποφάσιστοι πάνω από τα Μάρμαρα». Μια τρίτη, και εκδηλωτική, ομάδα έκαναν για αντιπερισπασμό.

