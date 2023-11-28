Κασσελάκης: Χρειάζεται μια μεγάλη προοδευτική κυβέρνηση και ένα κοινωνικό κράτος

«Μια μεγάλη προοδευτική κυβέρνηση, ανεξάρτητη, όπως είμαστε εμείς, θα μπορέσει να πατάξει την τεράστια διαπλοκή και τη σπατάλη που υπάρχει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο Οικονομικό-Επιχειρηματικό Συνέδριο της ”Ναυτεμπορικής” με τίτλο ”Ανα-βαθμίζοντας την Ελλάδα” που πραγματοποιείται στο Ζάππειο. Σημείωσε παράλληλα ότι «η χώρα χρειάζεται ένα κοινωνικό κράτος, ένα παρεμβατικό κράτος στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και ένα πλήρως αποδοτικό κράτος που θα έχει διαύγεια…».

Τόνισε ότι «κάθε μέρα που ξυπνάμε επιλέγουμε τι Έλληνες είμαστε. Επιλέγουμε αν είμαστε οι αμαρτίες του παρελθόντος μας, αν θα υποκύψουμε στο ραγιαδισμό ή αν θα γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα έχει ενσυναίσθηση και ανθρωπιά μέσα της». Και παρότρυνε όλους να επιλέξουν τη δεύτερη πορεία.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας τον τίτλο του συνεδρίου ο κ. Κασσελάκης είπε ότι κάποιοι δεν επικεντρώνουν στην αναβάθμιση της Ελλάδας, θέτοντας το ερώτημα ποια είναι η Ελλάδα και σχολιάζοντας ότι δεν είναι ούτε ένας παράδεισος ξαφνικά, ούτε εφιάλτης. Σημείωσε ότι «χωρίς ανθρωποκεντρική πολιτική δεν κάνουμε πολιτική, κάνουμε μια αναμάσηση χρηματοοικονομικών αριθμών».

Περιγράφοντας την εμπειρία του ως απόδημου Έλληνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε έμφαση στις ανισότητες και τις αδικίες στη χώρα. «Είναι η Ελλάδα της Αθήνας και της Αττικής με τις πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες; Με τους ταξικούς διαχωρισμούς; Με την πολύ μικρή κοινωνική ανέλιξη; Με τις ουρές στα νοσοκομεία;», είπε. Μίλησε για το ΕΣΥ που «καταρρέει», το μεγάλο διάστημα που απαιτείται για να κλειστεί ένα ραντεβού -«καλά τα ψηφιακά ραντεβού για τα εμβόλια αλλά να βλέπουμε και τις δυο μεριές»-, το ύψος των ιδιωτικών δαπανών που με ποσοστό 40% είναι από τα υψηλότερα.

Είπε ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι ευπρόσδεκτη, «αλλά η ίδια ανάλυση της Standard and Poor's έλεγε για το πόσο ευάλωτη και μη εξωστρεφής είναι η χώρα. Για το τεράστιο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Και ναι, για το τεράστιο μαξιλάρι που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι ο λόγος που έχουμε τη επενδυτική βαθμίδα». Σημείωσε ότι τώρα το ερώτημα είναι πώς το αξιοποιούμε για να μπορούμε να έχουμε κοινωνική βαθμίδα για όλους τους Έλληνες.

Για την ενέργεια έθεσε το ερώτημα: «πρέπει να επενδύουμε σε παλιές τεχνολογίες ή πρέπει να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές του μέλλοντος και επιτέλους ο Έλληνας να μπορεί να καταναλώσει την ενέργεια που παράγει;». Σχολίασε επίσης ότι «η Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου έχει από το λιγότερο πράσινο σε όλη την Ευρώπη και αντί να γίνει η Καλαμαριά ένας πράσινος φορέας, ένα πράσινο πάρκο», «πάλι real estate και ξένοι επενδυτές και golden visas.

Στον Βόλο, σημείωσε, «τρεις στους τέσσερις δεν έχουν πάρει αποζημίωση και έρχονται πάνω μου και κλαίνε. Κλαίνε. Και δεν έχουν ένα χέρι να τους βοηθήσει να ξελασπώσουν τη ζωή τους. Έχει παγώσει ο χρόνος για εκείνους». Σχολίασε ότι «αυτή είναι η Ελλάδα ”παράδεισος”» και ρώτησε: «Είναι Ελλάδα ο δήμαρχος του Βόλου ο οποίος βγάζει τη μισαλλοδοξία του δημόσια και μετά νομίζετε ότι θα έρθουν απόδημοι να γυρίσουν στη χώρα;». Είπε ότι η μισαλλοδοξία είναι φανερή, ότι ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία είναι παντού, ότι οι ανεξάρτητες αρχές δέχονται τεράστια πίεση, «Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται με τις υποκλοπές, ο κύριος Βορίδης παριστάνει ότι είναι φυσιολογικό να σε παρακολουθεί κάποιος, όταν όλοι ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο κάποιος». «Νομίζετε ότι θα έρθουν οι απόδημοι στην Ελλάδα όταν αυτή είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας;» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στο Κιλκίς, μιας πόλης που «έχει χάσει πάνω από 10% του πληθυσμού της τα τελευταία χρόνια», τη Λήμνο που είναι «χωρίς αναισθησιολόγο». Ρώτησε πού είναι η επενδυτική βαθμίδα ώστε να δουλέψει η δημόσια υγεία, ενώ σχολίασε: «ασχολούμαστε με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων αντί να φτιάξουμε τα πανεπιστήμια και να επενδύσουμε σε αυτά». Σημείωσε πως στη χώρα μας δεν υπάρχει πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία.

«Πρέπει να μιλάμε για τον άνθρωπο. Τον συνάνθρωπο μας. Τον συμπολίτη μας. Η Ελλάδα είναι οι Έλληνες. Είναι όλοι οι Έλληνες, εντός και εκτός. Και με αυτούς τους όρους πρέπει να μιλάμε για αναβάθμιση. Χωρίς ανθρωποκεντρική πολιτική δεν κάνουμε πολιτική. Κάνουμε μια αναμάσηση χρηματοοικονομικών αριθμών. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο επίκεντρο», υπογράμμισε.

Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 17 αναπτυξιακά συνέδρια όταν ήταν κυβέρνηση και πως το επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλα τέτοια αναπτυξιακά προσυνέδρια.

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα για την χώρα μας είναι η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανέφερε ειδικότερα ότι:

- Η Ελλάδα είναι τελευταία στην ΕΕ σε ποσοστό επενδύσεων προς ΑΕΠ. 13,7%. Απόκλιση 8,8% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 8,7% από την Ευρωζώνη. Έχουμε ένα ετήσιο επενδυτικό κενό 18.000.000.000.

- Η Ελλάδα είναι τελευταία στην ΕΕ και σε ιδιωτικές επενδύσεις. 7,4% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 14%.

- Στις εξαγωγές απόκλιση 6% του ΑΕΠ από την ευρωζώνη, είμαστε πίσω 15.000.000.000 σε σχέση με τον μέσο όρο που θα έπρεπε να είχαμε.

- Στην αγοραστική δύναμη είμαστε στην 24η θέση από τους 27, με απόκλιση 32% από το μέσο όρο της ΕΕ.

- Στις δαπάνες για την Υγεία χρειάζονται 3 δισ. ακόμα για σύγκλιση στην υγεία.

- Στις δαπάνες για την Παιδεία χρειάζονται 1,25 δισ. για σύγκλιση.

- Στις δαπάνες για οικογένεια και παιδί χρειάζονται 1,7 δισ. για σύγκλιση.

- Στις δαπάνες για την αναπηρία, χρειάζονται 2,7 δισ. για σύγκλιση.

- Στη στεγαστική πολιτική το 90% των νέων μέχρι 29 ετών ζουν ακόμα με τους γονείς τους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης: «Ο ίδιος ο υπουργός, όχι εσείς, νομίζω ο αναπληρωτής υπουργός, έκανε την παραδοχή ότι είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή έχουν καλύτερη πρόσβαση στις τράπεζες. Δηλαδή αντί να λύσουμε το πρόβλημα για τις μικρομεσαίες και για τις τράπεζες και με πιστώσεις, τι κάνουμε; Αυτό που λένε στα αγγλικά double down στο πρόβλημα, μεγαλώνουμε τη διάκριση μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων», τόνισε. Προσέθεσε ότι «η απορροφητικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μισή από την προβλεπόμενη και από τις πρώτες εκατό εταιρείες που λαμβάνουν αυτά τα χρήματα η μεγάλη πλειοψηφία είναι μεγάλες ή πολύ μεγάλες εταιρείες».

Όσον αφορά στο φορολογικό ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η κυβέρνηση «πάει να βάλει ένα ανήκουστο οριζόντιο μέτρο στις ατομικές επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, με τελείως αυθαίρετα κριτήρια», ενώ «όλοι οι φορείς λένε ότι αυτό είναι άδικο». «Δηλαδή θα κλείσουμε μικρές εταιρείες, να χρηματοδοτούμε πολύ μεγάλες εταιρείες. Χωρίς να χτίσουμε κοινωνικό κράτος πρόνοιας, με την υγεία και την παιδεία να ρημάζει». «Αυτό δεν είναι ο τρόπος που αναβαθμίζεις την Ελλάδα», υποστήριξε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.