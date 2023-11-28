Σε ερώτηση της βουλευτή του κόμματος «Νίκη», Ασπασίας Κουρουπάκη, απάντησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναφορικά με το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που είναι ενταγμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Η κυρία Κουρουπάκη ζήτησε να καταργηθεί το κρίσιμο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο αφορά στην υγεία, στη συναισθηματική ωριμότητα και στην κοινωνικότητα κάθε ανθρώπου.

Όπως ενημέρωσε από το βήμα της Βουλής η κυρία Μιχαηλίδου:

«Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ηλικία των παιδιών και οι δράσεις που προτείνονται υπακούν σε συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας και προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με γνώμονα τις αρχές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία.

Τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται χωρίς ταμπού γύρω από θέματα σεξουαλικής υγείας για να αποκτήσουν υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά, να μην εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και να αντιλαμβάνονται τη συναίνεση ως αναγκαία προϋπόθεση για κάθε σεξουαλική πράξη.

Μέσα στο ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον της τάξης και με πρόσβαση στη σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, στο έγκυρο και επιστημονικά κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν τα δικαιώματά τους πάνω στο σώμα τους, συζητώντας θέματα που τους απασχολούν.

Έτσι, καλλιεργούνται ο σεβασμός και η αποδοχή των δικαιωμάτων των άλλων, η έμφυλη ισότητα και η ικανότητα λήψης αποφάσεων. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι δικαίωμα των παιδιών και των εφήβων και υποχρέωση της Πολιτείας να την παρέχει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

