Νέα συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα της Βουλής μετά τα πολιτικά πυρά που δέχθηκε για τις αναφορές του στην τραγωδία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσήλθε στη Βουλή, μετά την παρέβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη που ζήτησε την πολιτική αποδοκιμασία του υπουργού από τον πρωθυπουργό αλλά και μετά την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη.

«Αναγκάζομαι να έρθω στη Βουλή και να κάνω αυτή την παρέμβαση, μετά την τοποθέτηση του κ. Κατρίνη και τη μεσολαβήσασα παρέμβαση του κ. Κασσελάκη. Αμφότεροι ζήτησαν την αποπομπή μου από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις δήθεν χθεσινές μου, "αποτρόπαιες" δηλώσεις, ότι "ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη". Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Η εμπειρία μου, τηλεοπτική και ραδιοφωνική, θα έπρεπε να με έχει προστατεύσει, και να έχω αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή, τη διαστρέβλωση που, για μικροκομματικούς λόγους, θα έκαναν μετά βεβαιότητος, την επόμενη στιγμή οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, αγνοώντας τον πόνο των θυμάτων, για τους οποίους υποτίθεται σήμερα κόπτονται», είπε ο κ, Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Προφανώς, εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται, για τα Τέμπη. Ούτε θα μπορούσα να το έχω πει. Μόνο ένας άνθρωπος χωρίς καρδιά θα μπορούσε να έχει πει κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που είπα, και ευχαριστώ δημόσια τον κ. Δελλατόλα, το δημοσιογράφο που μου έκανε την ερώτηση, για τη σημερινή του τοποθέτηση στο Real fm, o οποίος είπε "επειδή εγώ έκανα την ερώτηση στον κ. Γεωργιάδη, οφείλω να πω από την ίδια συχνότητα, ότι ποτέ δεν είπε αυτό που του καταλογίζουν". Η ερώτηση ήταν ποια είναι η γνώμη μου για το αν πρέπει να γίνει προκαταρκτική ή εξεταστική για τα Τέμπη. Και αυτό που είπα είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται γι αυτό. Δηλαδή, για ποιο; Για τα Τέμπη; Όχι. Για τον πολιτικό καυγά, για την κλωτσοπατινάδα των πολιτικών, για την πολιτική μικροεκμετάλλευση, για το εμπόριο της τραγωδίας. Γι΄αυτό δεν ενδιαφέρεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται να μην ξαναγίνει ποτέ ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα, για να κάνει η πολιτεία ό,τι μπορεί, για τους συγγενείς των θυμάτων, για να διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη ποιοι είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι και αυτοί να τιμωρηθούν. Αυτό ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό να τσακώνονται τα κόμματα πάνω σε ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα. Αυτό είπα, αυτό κατάλαβαν οι δημοσιογράφοι πρώτοι από όλους, αν είχα πει κάτι τόσο φρικώδες, ήδη θα έκοβαν και θα μου ασκούσαν κριτική. Και οι δύο δημοσιογράφοι, και ο κ. Χατζηνικολάου και ο κ. Δελλατόλας, είναι εξαιρετικά έμπειροi, για να μη σπεύσουν να σχολιάσουν αν είχα πει κάτι τόσο πραγματικά φρικώδες».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε επίσης: «Εάν είχα πει αυτό το οποίο εσείς λέτε, θα είχα παραιτηθεί μόνος μου από ντροπή. Δεν είπα ποτέ αυτό που εσείς λέτε. Παρά ταύτα ζητώ πραγματικά συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων, διότι αυτή μου η αναφορά, έδωσε την ευκαιρία σε εσάς να κάνετε αυτή τη φασαρία, και να τους προκαλέσετε, άθελά μου κι εγώ μαζί, περισσότερο πόνο, ενώ οι άνθρωποι έχουν περάσει ήδη πολύ πόνο, για να τους προκαλούμε και περισσότερο. Ασφαλώς, και εγώ και η κυβέρνηση και όλοι μας, δεσμευόμαστε να κάνουμε τα πάντα και για να μην ξαναγίνει ένα τέτοιο δυστύχημα και για να έρθουν όλα στο φως. Και αναμένουμε το πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε και μια δήλωση. Ότι η ΝΔ θα υπερψηφίσει την πρόταση εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσε ή θα καταθέσει το ΚΚΕ. Γιατί; Γιατί το να ψάξουμε τι πηγαίνει στραβά στο σύστημα, αυτό είναι σωστό, αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, αυτό είναι διερεύνηση της ουσίας. Απλώς δικαιώσατε τη χθεσινή μου δήλωση γιατί σπεύσατε να κάνετε μικροκομματική αντιπαράθεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

