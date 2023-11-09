Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και η ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων και αποκατάστασης συνεχούς ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Συζητήθηκε ακόμη η πρόταση για τη διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης, αναγνωρίζοντας τις επιχειρησιακές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν ακόμη σε μια συνολική επισκόπηση των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Πηγή: skai.gr

