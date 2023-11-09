«Το μετρό πρέπει να προχωρήσει και οι δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των δέντρων και του πρασίνου πρέπει να τηρηθούν μέχρι κεραίας» αναφέρουν κύκλοι του Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα ανάπτυξης του Μετρό στην πλατεία των Εξαρχείων.

«Και με το μετρό και με το πράσινο»

«Επειδή ορισμένοι καλόπιστα και άλλοι κακόβουλα συνεχίζουν να παρερμηνεύουν τη θέση μας, την επαναλαμβάνουμε για ακόμα μία φορά. Διακηρύξαμε ως βασική προγραμματική μας δέσμευση την Πράσινη Αθήνα. Για εμάς δίλημμα δεν υπάρχει: Και με το μετρό και με το πράσινο.Το μετρό πρέπει να προχωρήσει και οι δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των δέντρων και του πρασίνου πρέπει να τηρηθούν μέχρι κεραίας. Παντού και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις.

Καθήκον μας είναι, από 1-1-2024 να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται, για να γίνει ο στόχος μας πράξη. Απαρέγκλιτα».

Πηγή: skai.gr

