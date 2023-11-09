Γιάννης Αλαφούζος: Προσφεύγω στη Δικαιοσύνη για τις ψευδείς, συκοφαντικές και άκρως προσβλητικές σε βάρος μου δηλώσεις από τον Κυριάκο Βελόπουλο

Την άμεση προσφυγή του στη Δικαιοσύνη μετά τους ισχυρισμούς του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου σε βάρος του, έκανε γνωστή ο κ.Γιάννης Αλαφούζος.

Η δήλωση του κ.Αλαφούζου, ακολουθεί:

Στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος προέβη σε ψευδείς, συκοφαντικές και άκρως προσβλητικές σε βάρος μου δηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι «εφοπλιστές, όπως ο κ. Αλαφούζος, κάνουν λαθρεμπόριο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Βελόπουλος καταφέρεται εναντίον μου, διαδίδοντας ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, χωρίς φυσικά να παραθέτει κανένα απολύτως στοιχείο. Επειδή το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και επειδή προφανώς ο κ. Βελόπουλος εκλαμβάνει την ανεκτικότητά μου ως ευκαιρία για συνέχιση της σπίλωσης και της αήθους επίθεσης κατά του προσώπου μου, υπηρετώντας άγνωστους σε εμάς σκοπούς, προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων μου.

