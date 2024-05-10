Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν τάχθηκε την Πέμπτη κατά του «εξευρωπαϊσμού» της πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος της Γαλλίας, υποστηρίζοντας ότι κανένας επίτροπος της ΕΕ δεν θα είχε ποτέ τη δημοκρατική νομιμοποίηση να αποφασίζει για πυρηνικά πλήγματα.

Η επίβλεψη μιας πυρηνικής επίθεσης είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική [δημοκρατική] νομιμοποίηση», έγραψε η Λεπέν σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Le Figaro, έναν σαφή υπαινιγμό απέναντις στις πρόσφατες νύξεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η Γαλλία θα μπορούσε να μοιραστεί την ικανότητα της για πυρηνικής αποτροπή με άλλα ευρωπαϊκά έθνη.

Σε μια πολυαναμενόμενη ομιλία για το μέλλον της ΕΕ στα τέλη Απριλίου, ο Μακρόν ζήτησε την ανάπτυξη μιας «αξιόπιστης ευρωπαϊκής άμυνας».

«Η πυρηνική αποτροπή βρίσκεται στο επίκεντρο της αμυντικής στρατηγικής της Γαλλίας. Αποτελεί, επομένως, ουσιαστικό στοιχείο για την άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου», είχε δηλώσει τότε.

Το κόμμα Rassemblement National (RN) της Λεπέν, το οποίο τώρα προηγείται δημοσκοπικά κατά πολύ στις ευρωεκλογές με ποσοστό 32%, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αντιταχθεί στη δημιουργία μιας «αμυντικής ένωσης».

Το RN τάσσεται επίσης κατά της κατάργησης του κανόνα της ομοφωνίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της ΕΕ, παρά τις πρόσφατες εκκλήσεις για την καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στην ψηφοφορία.

Με τη Γαλλία να παραμένει το μόνο κράτος μέλος που είναι εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα, τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την ΕΕ, η υπαγωγή της πυρηνικής αποτροπής στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα «αποδυναμώσει περαιτέρω τη [γαλλική] δημοκρατία μας, η οποία έχει ήδη απογυμνωθεί από τα περισσότερα προνόμιά της προς όφελος μη εκλεγμένων υπερεθνικών οργάνων», δήλωσε η Λεπέν.

Η Λεπέν απέρριψε επίσης την ιδέα της δημιουργίας μιας ειδικής θέσης για έναν Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνας, όπως πρότεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Φεβρουάριο.

«Ένας επίτροπος δεν θα είχε καμία δημοκρατική νομιμοποίηση να αποφασίζει για πιθανές πυρηνικές επιθέσεις και τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής αποτρεπτικής στρατηγικής», πρόσθεσε η ηγέτης της ακροδεξιάς.

«Ποιος θα αποφασίσει τι μέτρα θα ληφθούν; Αν η απάντηση θα πρέπει να είναι συμβατική ή πυρηνική;», έγραψε η ακροδεξιά αρχηγός.

Τελικά, κάθε «εξευρωπαϊσμός» των πυρηνικών δυνάμεων θα οδηγούσε στην έλλειψη δυνατότητας λήψεως αποτελεσματικών αποφάσεων και δεν θα μπορούσε να διατηρήσει το επίπεδο ασάφειας που είναι απαραίτητο για τα όπλα αυτά.

Σύμφωνα με τη Λεπέν, η πυρηνική αποτροπή πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά γαλλική, καθώς το αντίθετο θα ισοδυναμούσε με «προδοσία» του γαλλικού συντάγματος.

«Είναι σαν να χρειάζεται [ο Μακρόν], τρία χρόνια πριν από το τέλος της θητείας του, να γκρεμίσει τους τελευταίους εναπομείναντες πυλώνες της εθνικής μας ανεξαρτησίας», επέκρινε η Λεπέν.

Όσοι ανήκουν στο στρατόπεδο του Μακρόν έχουν ήδη αντικρούσει το επιχείρημα ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την εθνική αποτροπή, επισημαίνοντας αντίθετα ότι η άμυνα της ΕΕ είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ενσωματωθεί στη συνολική στρατηγική της Γαλλίας για τα πυρηνικά όπλα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.