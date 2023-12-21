Δημοσκόπηση Σκάι: Διχασμένοι οι πολίτες για γάμο ομοφύλων, μη κρατικά πανεπιστήμια - Τι λένε για την οπαδική βία και τα μέτρα

Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά τις δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει στο δημόσιο βήμα η κυβέρνηση, την ίδρυση, δηλαδή, μη κρατικών πανεπιστημίων και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Παράλληλα, στο μεγάλο ζήτημα που κυριαρχεί για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα και αφορά την οπαδική βία, 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι αποτελεί μέρος ευρύτερου κοινωνικού θέματος εκδηλώσεων βίας.

Μη κρατικά πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάσθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσιώνη, στην ερώτηση «πώς αντιμετωπίζετε τη λειτουργία μη κρατικών ανώτατων ιδρυμάτων»το 47% απαντά σίγουρα/μάλλον θετικά, ενώ το 40% απαντά σίγουρα/μάλλον αρνητικά. Το γεγονός ότι η πλάστιγγα γέρνει προς το να επιτραπεί η λειτουργία τους, φαίνεται πιο ξεκάθαρα στην ερώτηση «λειτουργία μη κρατικών ανώτατων ιδρυμάτων: Με ποια τοποθέτηση συμφωνείτε περισσότερο;», όπου το 30% απαντά «θα επιθυμούσα να μην επιτραπεί», ενώ το 26% λέει ότι θα προτιμούσε να επιτραπεί και το 28% ότι «δεν έχω πρόβλημα αν επιτραπεί». Αδιάφορο για το ζήτημα δηλώνει το 5% των ερωτηθέντων, ενώ το 11% δήλωσε δεν ξέρω ή δεν απάντησε.

Πολιτικός γάμος ομοφύλων- Νομική αναγνώριση παιδιών ομόφυλων ζευγαριών

«Στα δύο» όμως, είναι μοιρασμένοι οι πολίτες σε ό,τι αφορά το θέμα του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, το 46% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μάλλον/σίγουρα αρνητικά τον πολιτικό γάμο, ενώ το 45% δηλώνει σίγουρα/μάλλον θετικά.

Ωστόσο, στην ερώτηση «πολιτικός γάμος ζευγαριών του ίδιου φύλου: με ποια τοποθέτηση συμφωνείτε περισσότερο;» η ζυγαριά γέρνει στο «ναι», αφού το 52% απαντά «θα επιθυμούσα να επιτραπεί» (20%) ή «δεν έχω πρόβλημα αν επιτραπεί» (32%). Το 33% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να μην επιτραπεί, ενώ ο ένας στους δέκα δηλώνει ότι του είναι αδιάφορο τι θα γίνει.

Η εικόνα όμως, αλλάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά των ομόφλυων ζευγαριών, με το 56% των ερωτηθέντων να απαντά μάλλον/σίγουρα αρνητικά στην ερώτηση «πώς αντιμετωπίζετε τη νομική αναγνώριση των παιδιών που μεγαλώνουν από ζευγάρια του ίδιου φύλου;». Το 36% απαντά στο ίδιο ερώτημα σίγουρα/μάλλον θετικά.

Όταν το ερώτημα για τα παιδιά εξειδικεύεται με τη διατύπωση «αναγνώριση παιδιών ζευγαριών του ίδιου φύλου: με ποια τοποθέτηση συμφωνείτε περισσότερο;», το 42% δηλώνει ότι θα προτιμούσε ή δεν έχει πρόβλημα αν επιτραπεί η νομική αναγνώριση των παιδιών που μεγαλώνουν από ζευγάρια του ίδιου φύλου, ενώ το 47% απαντά ότι θα επιθυμούσε να μην επιτραπεί. Το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει αδιάφορο για το τι θα γίνει.

Οπαδική βία- μέτρα για την αντιμετώπισή της

Στο τρίτο μεγάλο θέμα που ετέθη στη δημοσκόπηση του Σκάι και φορά στο φαινόμενο της οπαδικής βίας η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι αποτελεί μέρος ευρύτερου κοινωνικού θέματος εκδηλώσεων βίας (ποσοστό 81%), ενώ το 14% εκτιμά ότι οφείλεται σε χαρακτηριστικά του χώρου του αθλητισμού.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου το 43% πιστεύει ότι κινούνται προς τη σωστή κατέυθυνση, αλλά χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, ενώ το 11% εκτιμά ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και όπως πρέπει. Πάντως, το 34% δηλώνει ότι τα μέτρα είναι προς λαθασμένη κατεύθυνση, ενώ το 12% δηλώνει «δεν ξέρω/ δεν απαντώ/ δεν έχω άποψη».

