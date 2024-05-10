Τη συμμετοχή της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ειδικά δικαιώματα υπερψήφισε την Παρασκευή η Ελλάδα, όπως έπραξε και η πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ. Με το ψήφισμα δίνονται ορισμένα προνόμια στους Παλαιστίνιους, που θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο του 2024, όπως μια έδρα μεταξύ των μελών του ΟΗΕ στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν θα έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.



Συγκεκριμένα, 143 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ψήφισαν «ναι», 9 «όχι» και 25 απείχαν. Μεταξύ των εννέα που το καταψήφισαν ήταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν κατήγγειλε τον Οργανισμό ότι «υποδέχεται ένα κράτος - τρομοκράτη στις τάξεις του».

MOMENTOUS!#UN General Assembly just voted to give #Palestine enhanced rights/privileges i.e *Special Status at the #UN (sadly, not full membership because of #US Security Council veto):



Yes: 143



No: 25



Abstain (the cowards): 9



1/2 pic.twitter.com/CRr3WrgrKj — Owiso Owiso (@Dr_OOwiso) May 10, 2024

«Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ελευθερία», είπε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ πριν από την ψηφοφορία. «Μια θετική ψήφος είναι ψήφος υπέρ της παλαιστινιακής ύπαρξης, όχι εναντίον οποιουδήποτε κράτους (…) Είναι μια επένδυση στην ειρήνη. Το να ψηφίσετε ναι είναι το σωστό», είπε, με τις δηλώσεις του να χειροκροτούνται από τους παριστάμενους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε αμέσως, χαρακτηρίζοντας «δώρο για τη Χαμάς» την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Today the UN General Assembly voted on a resolution to grant new "rights & privileges" to Palestine & to call on the Security Council to favorably reconsider its request to become a full member.



Yes 143

No 9

Abstain 25



The General Assembly applauded as the result was announced pic.twitter.com/pvYKj2KIHP — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) May 10, 2024

«Η παράλογη απόφαση που ελήφθη σήμερα στη Γενική Συνέλευση επισημαίνει τη δομική προκατάληψη των Ηνωμένων Εθνών και τους λόγους για τους οποίους, υπό την ηγεσία του γενικού γραμματέα (Αντόνιο) Γκουτέρες, μετατράπηκαν σε έναν άσχετο θεσμό» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ.

Το παλαιστινιακό αίτημα υποβλήθηκε ενώ ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας διανύει τον έβδομο μήνα του και το Ισραήλ επεκτείνει τους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους.

Η Γενική Συνέλευση επιστρέφει έτσι το αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και του συνιστά «να επανεξετάσει το θέμα ευνοϊκά».

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

