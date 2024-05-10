Σε ένα αδιάφορο για τον ίδιο παιχνίδι, μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four, ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε τη... δουλειά νικώντας με σκορ 90-82 τον Προμηθέα Πάτρας, σε εξ αναβολής ματς για την 1η αγωνιστική του Top-6 της Stoiximan Basket League.



Οι «πράσινοι» έκαναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και έφτασαν μέχρι και στο +20 (44-24), ωστόσο οι Πατρινοί έκαναν αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος και κατάφεραν να πλησιάσουν στο καλάθι και να δώσουν νέο ενδιαφέρον στο ματς. Παρόλα αύτα, στην τελική ευθεία του αγώνα οι «πράσινοι» είχαν τις λύσεις που χρειάζονταν και πήραν το ροζ φύλλο.

Το ματς

Κορυφαίος των νικητών με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο, ενώ 15 πόντους είχε ο, 13 πόντους ο, 11 ο κομβικόςκαι 10 ο. Δεν αγωνίστηκαν λόγω θλάσης οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστας Σλούκας Από πλευράς των Πατρινών, που έχασαν οριστικά τηνστη βαθμολογία, κάτι που σημαίνει πως θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας τονστον πρώτο γύρο των playoffs, ξεχώρισε με 19 πόντους οκαι με 17 οάνοιξε μετά από περίπου δύο λεπτά το σκορ με σουτ μέσης απόστασης (2-0), ενώ ο Γκριγκόνις ευστόχησε για τρεις γράφοντας το 5-0. Ο Ετσενίκε έβαλε στο ταμπλό τους Πατρινούς με εντυπωσιακό κάρφωμα (5-2), ενώ μείωσε και πάλι σε 6-4 λίγο αργότερα. Οέβαλε φόλοου και ο Χρυσικόπουλος τρίποντο από την κορυφή (8-7), ενώ ο Γκραντ με τρεις βολές υπέγραψε το 11-7. Ο Ναν έκλεψε την επαναφορά και σημείωσε από κοντά το 13-7, ενώ οέφερε το ματς στο +8 για τους γηπεδούχους (15-7). Ο Γκριγκόνις πατώντας τη γραμμή έκανε διψήφια τη διαφορά για το «τριφύλλι» (17-7), ενώ ο Γκραντ έκλεψε και κάρφωσε για το 19-8. Το ντεμαράζ των γηπεδούχων συνεχίστηκε με τρίποντο του(22-8), ο οποίος έβαλε και δύο βολές για το 24-8 του πρώτου δεκαλέπτου.Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οκαι ομπήκαν ζεστοί με πέντε πόντους έκαστος για το 29-13. Ο πρώτος έβαλε νέο τρίποντο για το 32-16, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι απάντησε με καλάθι για το 34-16. Ο Τζορτζ Πάπας μείωσε με μακρινό σουτ (34-20), ενώ ο Λεσόρ έβαλε συνεχόμενους πόντους για το 38-22, πριν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μειώσει ξανά (38-24). Ο Καλαϊτζάκης με περίτεχνη ενέργεια σκόραρε, ενώ οέγραψε το 42-24 από κοντά. Οέκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό (44-24), πριν οι φιλοξενούμενοι μειώσουν σε 44-28 με καλάθια από Χέιλ και Ετσενίκε. Ο Κάγουαν ευστόχησε σε τρίποντο (46-31), ενώ οέβαλε τέσσερις σερί βολές για το 50-31. Ο Χάμιλτον και ο Κάγουαν μείωσαν στο 50-36 του πρώτου ημιχρόνου για τον Προμηθέα.Στο ξεκίνημα του δευτέρου, ο Ετσενίκε και ομείωσαν σε 52-40, όμως ο Γκραντ απάντησε με σουτ τριών πόντων για το 55-40. Ο Ετσενίκε με συνεχόμενους πόντους έριξε τη διαφορά ακόμη περισσότερο (55-44), όμως ο Παπαπέτρου έδωσε λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο για το 58-44. Ο Ετσενίκε και ο Χάμιλτον έριξαν τη διαφορά στους 10 (60-50), με τονκαι πάλι να βρίσκει τρίποντο για το 63-50. Ο Κόνιαρης ευστόχησε ξανά από μακριά (63-53), ενώ ο Ετσενίκε για ακόμη μία φορά σκόραρε και έκανε το προβάδισμα των γηπεδούχων μονοψήφιο (63-55). Οσυνέχισε το ντεμαράζ των Πατρινών γράφοντας με τρίποντο το 65-58, ενώ ομε λέι απ έγραψε το 68-60 του τρίτου δεκαλέπτου.Στην τέταρτη περίοδο, ο Χέιλ με δύο βολές μείωσε γρήγορα σε 68-62, ενώ ο Ναν απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 70-62. Ο Ρέινολντς έριξε ξανά τη διαφορά με μακρινό σουτ (70-65), πριν οφέρει το ματς στο καλάθι με δικό του τρίποντο (70-68). Ο Μωραΐτης έδωσε μία λύση στους γηπεδούχους με σουτ από τα 6,75μ. (73-68), ενώ έβαλε και δεύτερο στην επόμενη επίθεση για το 76-68. Ο Ρέινολντς δεν… μάσησε και μείωσε αμέσως (76-71) με το πέμπτο του τρίποντο, με τοννα σκοράρει από κοντά και να βάζει μία βολή για το 79-71. Ομε τη σειρά του πήγε στη γραμμή για το 81-71, όμως ο Ετσενίκε και οέδωσαν λύσεις στον Προμηθέα από κοντά για το 81-75. Κάγουαν και Παπαπέτρου αντάλλαξαν πόντους (83-77), ενώ ο Λεσόρ ευστόχησε από τη γραμμή για το 85-77. Οπήγε μέχρι το καλάθι και κάρφωσε (87-77), ενώ έδωσε και τη χαριστική βολή στους φιλοξενούμενους με τρίποντο για το 90-77, που τέλειωσε ουσιαστικά το ματς.24-8, 50-36, 68-60, 90-82

