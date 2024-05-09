Τέλος στην ασυλία και στην αίσθηση ακαταδίωκτου για ορισμένους -κακούς- αστυνομικούς δίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ με τον εκσυγχρονισμό και την ολική αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σχεδόν 16 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του κανονισμού πειθαρχίας. Στόχος «… η ΕΛΑΣ να προχωρήσει σε μια νέα σύγχρονη εποχή αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης» όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, καθώς υπάρχουν πρόνοιες και για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται κινούνται σε τρεις άξονες:

Στην απομάκρυνση από την ενεργό υπηρεσία των ένστολων που έχουν διαπράξει σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα και ταυτόχρονα στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.,

Στη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και

Στην ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου «με τις αλλαγές που προτείνονται, μέσω της αναμόρφωσης και της επικαιροποίησης του κανονισμού, Π.Δ. 120/2008 (Α' 182), εκτιμάται ότι, μεταξύ άλλων, θα μπει τέλος στη γραφειοκρατία που προκαλείται από τις άσκοπες διοικητικές εξετάσεις, ενώ θα προσαρμοστεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Επιπλέον, επικαιροποιούνται οι ποινές, ώστε να συμβαδίζουν με αυτές που επιτάσσει ο νέος Ποινικός Κώδικας.»

Ενδεικτικά:

Προστίθενται αδικήματα, ως πειθαρχικά παραπτώματα, που προβλέπονται στον νέο Ποινικό Κώδικα και είναι ιδιαίτερης ποινικής απαξίας.

Τίθενται υποχρεωτικά σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων ασκείται ποινική και πειθαρχική δίωξη για ιδιαιτέρως σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Τίθενται αυτοδίκαια σε απόταξη, ανεξάρτητα από την πειθαρχική εκδίκαση της υπόθεσής τους, οι αστυνομικοί που καταδικάζονται αμετάκλητα, με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για κακουργήματα και για ορισμένα ιδιαιτέρως σοβαρά πλημμελήματα.

Μειώνεται η διενέργεια άσκοπων διοικητικών εξετάσεων για ήσσονος σημασίας θέματα, όπως η απώλεια ταυτότητας, υπηρεσιακής άδειας οδήγησης ή ο τραυματισμός εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας.

Επιμηκύνονται τα χρονικά όρια για τη δυνατότητα επανάληψης της πειθαρχικής δίκης, σε περίπτωση διαφορετικής κρίσης ουσίας με την αντίστοιχη ποινική δίκη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιβολή της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής.

«Tο εν λόγω νέο Προεδρικό Διάταγμα αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας» καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

