Χατζηδάκης: Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες από την ελληνική οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον ομοσπονδιακό καγκελάριο για Οικονομικές Υποθέσεις, Εκπαίδευση και Έρευνα της Ελβετίας, Guy Parmelin.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και οι ευκαιρίες για επενδύσεις που - όπως διαπίστωσαν και οι δύο πλευρές - προσφέρει σήμερα η ελληνική οικονομία. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στο πλαίσιο που ισχύει για την προώθηση των στρατηγικών επενδύσεων, στις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και στο πεδίο δραστηριότητας που διανοίγεται στον τομέα της πράσινης οικονομίας και της απανθρακοποίησης.

Οι δύο υπουργοί, συζήτησαν επίσης ζητήματα που αφορούν σε ελβετικές επιχειρήσεις, όπως φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στη χώρα μας.

Στη συνάντηση έγινε επισκόπηση των σχέσεων της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίστηκε από την πλευρά του κ. Parmelin το ενδιαφέρον της χώρας του να συμμετάσχει στα προγράμματα Horizon και Erasmus+.

Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Parmelin, συμφώνησαν τέλος να οριστεί σημείο επαφής για όλα τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο υπουργείων, το γραφείο του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, Γιώργου Χριστόπουλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

