Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην τηλεόραση CRETA ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε το διακύβευμα περί κυβερνητικής σταθερότητας που θέτει ενόψει των ευρωεκλογών ο Πρωθυπουργός.



«Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών είναι η πολιτική σταθερότητα. Μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για τους “Σπαρτιάτες” μπορεί να έχει πάνω από 160 έδρες, άρα εκβιάζει τσάμπα τον ελληνικό λαό. Θεωρώ αδιανόητο αυτό που κάνει για άλλη μία φορά. Του έδωσε ο ελληνικός λαός 41% και δεν μπορεί να κυβερνήσει; Ο κ. Μητσοτάκης είναι αμετροεπής και προσβάλλει ευθέως τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού» σημείωσε.



Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην τελευταία εξέλιξη της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ευρωπαϊκή εποπτεία λόγω κακής διαχείρισης, και άσκησε σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης.



«Έχουμε έναν υπουργό, που το παίζει ότι είναι ο μεγάλος εκσυγχρονιστής και πως μεταρρυθμίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι βάζει σε εποπτεία τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω ανικανότητας να μοιράσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λέει ο υπουργός ότι δεν φταίει εκείνος, ποιος φταίει; Πέντε προέδρους άλλαξε επί Νέας Δημοκρατίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι αγρότες έπαιρναν κανονικά τα χρήματά τους, φέτος θα είναι η χειρότερη χρονιά πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Υπό ομηρεία τους έχουν. Και αντί ο υπουργός και ο Πρωθυπουργός να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί αυτοί κυβερνούν 5 χρόνια, ο κ. Αυγενάκης επιτίθεται σε μένα. Ας ζητήσουν συγγνώμη ο Πρωθυπουργός και ο ίδιος από τον ελληνικό λαό που εξέθεσαν για άλλη μια φορά τη χώρα μας και ας αφήσει τους χαρακτηρισμούς, γιατί δείχνουν και το ήθος κάθε πολιτικού προσώπου» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



«Στον τομέα της υγείας ο ελληνικός λαός καταβάλλει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Οι γιατροί μας έχουν τους χειρότερους μισθούς σε όλη την Ευρώπη, πάνω από τη Βουλγαρία. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, πάλι ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία. Δεν τα λέω εγώ, είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε.



«Ξέρετε ο φόβος του μη χειρότερα θα μας οδηγήσει σε πολύ χειρότερα. Και αυτό είναι το μήνυμά μου στους τηλεθεατές σας: Ο κ. Μητσοτάκης πήρε 41% για το μη χειρότερα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά “μη χειρότερα- μη χειρότερα”, θα πάμε στα πολύ χειρότερα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε τότε ως σκιάχτρο. Προσπαθεί παίζοντας τον κ. Κασσελάκη να το ξαναφτιάξει, μπας κι έχει μια εύκολα διαχειρίσιμη αντιπολίτευση. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός τη δική μου αντιπολίτευση, γιατί είναι αντιπολίτευση του συγκεκριμένου. Ξέρει πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να ανοίξει την πόρτα της εξόδου για τον ίδιο από το Μέγαρο Μαξίμου είναι το χέρι του ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε: «Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να διεκδικήσει την κυβέρνηση και το πρόγραμμά του να αποτελεί κυβερνητική λύση. Να γίνουμε εκείνη η δύναμη, που θα πείθει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την Νέα Δημοκρατία και να βάλει τέλος στην κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση νιώθει ότι δεν κινδυνεύει, την έχει οδηγήσει σε μια παρέλαση αλαζονείας, στην οποία πρέπει να μπει φρένο. H ύπαρξη ισχυρής αντιπολίτευσης θα την αναγκάσει να κοιτάξει επιτέλους τα προβλήματα και όχι τις καρέκλες. Αυτή την αντιπολίτευση μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την ασκήσει».

«Δεν μας αρκεί η δεύτερη θέση, θέλουμε να δούμε και “πράσινο” νομό. Είμαι αισιόδοξος διότι έχουμε πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο» σχολίασε ερωτηθείς για τους εκλογικούς στόχους του Κινήματος στην Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.