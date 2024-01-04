Χρυσοχοΐδης: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση, εκπαίδευση του σώματος – Ξεκινάμε και πάλι

Πραγματοποιήθηκε η παράδοση – παραλαβή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όπως ανέφερε ο νέος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «ξεκινάμε ένα όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι γιατί ο προορισμός μας είναι η ασφάλεια του πολίτη».

Aπό την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Γιάννης Οικονόμου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή του ανέθεσε το υπουργείο πριν από λίγους μήνες. Τόνισε ότι εργάστηκε σκληρά και ευχαρίστησε τόσο το προσωπικό τη ΕΛΑΣ για τη συνεργασία, όσο και τους στενούς του συνεργάτες και τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο.

Καλωσόρισε τον κ. Χρυσοχοΐδη, αναφέροντας ότι η αστυνομία χρειάζεται ευρύτερη συστράτευση και συμπαράσταση για να ανταποκριθεί στο ρόλο της και αναφέρθηκε σε κοινωνική πανστρατιά μηδενικής ανοχής στη βία.

Ακολούθως ο κ. Χρυσοχοΐδης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Γιάννης Οικονόμου είναι άξιος πολιτικός που έχει διακριθεί και από όπου πέρασε παρέδωσε με το κεφάλι ψηλά και δεν φοβήθηκε τα δύσκολα. τον χαρακτήρισε μάλιστα «πολιτικό με τα όλα του».

Απευθυνόμενος στα 57.000 μέλη του αστυνομικού σώματος ανέφερε ότι τραβάμε μία γραμμή με το παρελθόν, όχι γιατί ξεχνάμε, αλλά γιατί ξεκινάμε και πάλι. Έχουμε μείνει πίσω στην αποστολή μας και πρέπει να τρέξουμε γιατί ο αστυνομικός έχει στολή και αποστολή. Η εκπαίδευση μέσω της ακαδημίας είναι το πυρηνικό μας όπλο, μας κρατάει σε επαφή με την κοινωνία και τις ανάγκες της, αλλά και η διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του σώματος.

Επίσης αναφέρθηκε στην αξιολόγηση και την κινητικότητα εντός του σώματος.

Πηγή: skai.gr

